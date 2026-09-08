Gran Fiesta de Fin de Año en Bogotá: conoce los artistas y la fecha del concierto en Corferias

Bogotá tendrá una nueva cita con la música tropical y los clásicos de diciembre. El próximo 5 de diciembre de 2026, el Gran Salón de Corferias recibirá La Gran Fiesta de Fin de Año, un concierto que reunirá a reconocidos artistas y agrupaciones para celebrar la temporada decembrina.

El evento contará con una lista de artistas confirmados encabezada por Wilfrido Vargas, Alci Acosta, Fruko y Sus Tesos, Billo’s Caracas Boys, Los Auténticos Corraleros y Los 50 de Joselito.

Los asistentes podrán disfrutar de una noche dedicada a canciones que durante décadas han acompañado las celebraciones familiares en Colombia. Billo’s Caracas Boys llegará con clásicos decembrinos como ‘Año Nuevo’, ‘Cantares de Navidad’ y ‘La Víspera de Año Nuevo’, mientras que Wilfrido Vargas pondrá el ritmo del merengue con temas como ‘El Jardinero’ y ‘Abusadora’.

La programación también tendrá espacio para el bolero. Alci Acosta interpretará algunos de sus éxitos más recordados, entre ellos ‘La Copa Rota’ y ‘Traicionera’. A su vez, Fruko y Sus Tesos llevará la salsa al escenario con canciones como ‘El Preso’ y ‘El Caminante’.

El cartel se completa con Los Auténticos Corraleros y Los 50 de Joselito, quienes aportarán el sonido tropical y festivo que caracteriza las celebraciones de fin de año.

Además de la música, La Gran Fiesta de Fin de Año tendrá un propósito social junto a World Vision, organización que trabaja por el bienestar y la protección de niños en situación de vulnerabilidad. La iniciativa busca apoyar a la infancia afectada por las emergencias registradas este año en Colombia.

La producción estará a cargo de Ricardo Leyva Producciones y el evento será organizado por Juan Velásquez Entretenimiento, con un despliegue técnico de sonido, luces y pantallas.

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Fecha: 5 de diciembre de 2026 Lugar: Gran Salón de Corferias, Bogotá

La boletería tendrá un 50 % de descuento a partir del martes 8 de septiembre y estará disponible a través de La Tiquetera.