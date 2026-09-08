Condenan a 20 años a integrante del Frente Carlos Patiño por atentado contra militares en Cauca

Popayán, Cauca

A más de 20 años de prisión fue condenado un integrante del Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc por su participación en un atentado terrorista contra tropas del Ejército Nacional en el sur del Cauca.

Se trata de Yider Arley Cruz Méndez, quien recibió una condena de 20 años y dos meses de prisión por su responsabilidad en el ataque ocurrido el 26 de marzo de 2025.

El atentado se registró en zona rural del corregimiento de Piedra Sentada, sobre la vía Panamericana entre Popayán y Pasto, uno de los principales corredores viales que comunica al suroccidente del país.

De acuerdo con la investigación, Cruz Méndez y otros diez integrantes del grupo armado participaron en el traslado y acondicionamiento de una motocicleta cargada con explosivos, que fue abandonada en el corredor vial.

La Fiscalía señala que los militares se acercaron a verificar la situación y, al estar cerca del vehículo, el artefacto fue activado a distancia.

La explosión causó la muerte de un soldado profesional y dejó heridos a otros dos militares, quienes fueron trasladados hasta el Hospital San José de Popayán.

Por estos hechos, Cruz Méndez fue condenado por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, homicidio agravado tentado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o explosivos agravado.

La sentencia se produjo tras un preacuerdo con la Fiscalía e incluye una multa de 2.700 SMLMV.