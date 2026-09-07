Defensoría rechazó ataques contra la Fuerza Pública en Cajibío e Inzá, Cauca

Popayán Cauca

La Defensoría del Pueblo rechazó los recientes ataques con explosivos y ráfagas de fusil perpetrados por las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco contra la Policía en Cajibío y el Ejército Nacional en Inzá, Cauca, que dejaron tres uniformados heridos y volvieron a generar temor entre las comunidades.

En Cajibío, tres policías resultaron heridos por esquirlas durante el ataque contra la subestación del corregimiento de El Carmelo. Los uniformados se recuperan en un centro médico de Popayán.

En Inzá, el ataque contra la base militar del Ejército, ubicada en la vereda Sinaí, no dejó personas heridas.

La Defensoría recordó que el deterioro de las condiciones de seguridad en Cajibío ya había sido advertido mediante las Alertas Tempranas 007 y 036 de 2023 y, más recientemente, en el Informe de Seguimiento 008 de 2026 a la Alerta Temprana 007-23.

De acuerdo con la entidad, en este territorio se han registrado afectaciones a la población civil en un contexto marcado por hostigamientos y el uso de artefactos explosivos lanzados desde drones.

“Advertimos el deterioro de las condiciones de seguridad y las afectaciones a la población civil”, señaló la Defensoría, que hizo un llamado a los grupos armados ilegales a cesar las acciones que ponen en riesgo a las comunidades y respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Ante esta situación, pidió al Gobierno Nacional, a la Gobernación del Cauca y a las autoridades locales fortalecer las medidas de prevención y protección, así como atender las recomendaciones formuladas para evitar nuevas afectaciones.

La Defensoría aseguró que continuará haciendo seguimiento a la situación de seguridad y acompañando a las comunidades afectadas por la violencia en el departamento.