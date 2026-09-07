Dos sismos durante el fin de semana en Totoró Cauca, área de influencia del volcán Puracé

Totoró - Cauca

Dos nuevos sismos se registraron en el municipio de Totoró Cauca. Los eventos tuvieron lugar en el área de influencia del volcán Puracé y de acuerdo con comunidades se percibieron en algunas localidades de Sotará y Popayán.

A las 12:26 p.m. se registró el primer movimiento y el segundo a las 8:58 p. m. con magnitudes de 2,7 y de 4,1. Respectivamente, con profundidades de 10 kilómetros.

El último movimiento telúrico fue percibido con mayor intensidad en algunos sectores de Puracé, Sotará y Popayán. En la capital caucana, varios edificios fueron evacuados preventivamente.

En Totoró ya se había realizado una sala de crisis ante los más de 15 sismos registrados desde finales de agosto. El de mayor magnitud hasta ahora alcanzó 4,3. Los movimientos generaron preocupación entre los habitantes.

Para el Servicio Geológico Colombiano afirmó que, hasta el momento, no se ha establecido una relación directa entre estos eventos y la actividad del volcán Puracé. La entidad explicó que estarían asociados a las fallas geológicas del territorio.

La alcaldía de Totoró realiza visitas técnicas y los censos correspondientes para determinar las afectaciones ocasionadas por los movimientos telúricos.