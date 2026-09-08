Día internacional del periodismo: así se ejerce en Colombia

La Federación Internacional de Periodistas representa a 600.000 profesionales de los medios de comunicación pertenecientes a 187 sindicatos y asociaciones de más de 140 países del mundo. Colombia, a través de la Federación Colombiana de Periodistas, es una de estas.

La Federación fue conformada en 1926, se transformó posteriormente en la Organización Internacional de Periodistas durante la Guerra Fría y a hoy, existe bajo su nombre original.

Aunque la conmemoración del oficio varía según la historias de cada país, en Colombia por ejemplo, se celebra el 9 de febrero para recordar la aparición del Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá y el 4 de agosto para recordar la traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Antonio Nariño, la fecha internacional quedó establecida para el 8 de septiembre por la Organización Internacional de Periodistas.

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La fecha busca recordad al periodista y escritor checoslovaco, Julius Fučík, en el aniversario de su asesinato a manos de los nazis en 1943 por su labor de divulgación en cubierto,

En este día, por supuesto, se recuerda a todos aquellos que han perdido la vida o han sufrido algún tipo de violencia realizando el oficio, también los esfuerzos de diferentes organizaciones internacionales que trabajan a favor de promover la libertad de prensa y la justicia social alrededor del mundo. Esto, mientras defienden la labor del periodista cómo un oficio que merece poder ser ejercido sin discriminación de ningún tipo y en libertad.

En Colombia

El periodismo en Colombia tiene una historia larga y activa en el país. Según el Banco de la República, “ es la historia de los ires y venires de la política, la economía y la cultura y a través de ella se pueden comprender mucho más fácilmente varios de los procesos históricos nacionales e internacionales. Cuando se escruta con cuidado la historia de la prensa escrita, se tienen varias de las perspectivas que constituyen la opinión pública actual.”

Figuras indispensables para el legado histórico- cultural del país cómo Jorge Isaacs, Rufino Jose Cuervo, Gabriel García Márquez y otros, surgieron a través de sus aportes al periodismo. Periodos cómo la dictadura de Rojas Pinilla, con la paradoja de la censura y la llegada de la televisión al país o la violenta guerra contra el periodismo desplegada durante los 80s bajo orden de Pablo Escobar, son algunos de los episodios que marcan la historia del periodismo en el país.

A hoy, el periodismo sigue siendo un oficio sinónimo de violencia en el mundo y en Colombia también.





La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es uno de los nombres más importantes en el país en cuanto a defensa y promoción de un oficio libre, sin discriminación y responsable del periodismo en Colombia. La infromación recopilada por la fundación permite realizar un balance de lo que implica ejercer el peridosimo actualmente.

Gobierno Petro

Según un estudio realizado por la FLIP, durante el Gobierno Petro se documentaron 2003 agresiones contra 870 periodistas en los 32 departamentos del país y se evidenció un deterioro progresivo de las condiciones para informar durante los cuatro años de gobierno por el fortalecimiento de la violencia ejercida por actores armados, la consolidación del temor que limita la cobertura, obstrucciones al acceso a la información, entre otros.

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Además, fueron asesinados 10 periodistas y la política de paz del gobierno no contempló las necesidades de protección a la prensa en medio de mesas de diálogo con diferentes actores armados. De los 10 periodistas asesinados, la FLIP comparte que ha documentado indicios suficientes para considerar que 9 de los homicidios estuvieron relacionados con el ejercicio periodístico. Vale la pena recalcar que aunque los casos ocurrieron en contextos distintos del país, todos parecen compartir un mismo patrón.

“Las víctimas ejercían un periodismo de alto impacto local, centrado en denunciar corrupción, hacer seguimiento a la gestión pública, documentar la violencia o informar sobre la actuación de grupos armados y organizaciones criminales.”





Dentro de los aciertos, la FLIP añade la voluntad del gobierno por avanzar en el cumplimiento de compromisos del estado frente a casos emblemáticos de violencia contra la prensa cómo el de Jaime Garzón y Guillermo Cano.

Sin embargo, el cumplimiento al caso de Jineth Bedoya Lima quedó pendiente y se presentaron debates en cuanto a la instrumentalización de los medios públicos.

Periodo Electoral

La FLIP documentó 150 agresiones contra la prensa en Colombia entre el 1 de enero y el 15 de mayo, las modalidades más frecuentes fueron amenazas, obstrucciones al trabajo periodístico, estigmatizaciones, acciones en redes sociales y acoso. Lo anterior representa un aumento del 175% respecto al 2022 y llama la atención que la violencia se presentó en un contexto de fragmentación importante en el país. Lo anterior permite trazar un paralelo: los diferentes actores institucionales, políticos y armados sí tienen una influencia directa sobre la estigmatización y hostigamiento contra la prensa.

Gobierno de la Espriella

En lo que va del Gobierno de Abelardo de la Espriella, según la FLIP se ha dificultado el derecho a informar y a la libertad de prensa. Con esto, la directriz emitida por parte del gobierno para limitar las relaciones de los funcionarios con los medios y limitar las intervenciones de ministros a declaraciones sin preguntas.

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Respecto a esto, la FLIP advierte que las decisiones tomadas afectan directamente la labor crítica del periodismo pues,

“restringen el trabajo de medios y periodistas y afectan la posibilidad de interpelar al poder, exigir explicaciones y contrastar las versiones oficiales de asuntos de interés público. ”

Con esto, hacen un llamado al gobierno a reevaluar la decisión para poder garantizar que todos los medios y periodistas tengan acceso igualitario a las fuentes oficiales y a los espacios convocados por el gobierno pues, según la FLIP, “el derecho de acceso a la información no se satisface únicamente con lo que el Gobierno decide divulgar: también protege la posibilidad de buscar información para ejercer el control democrático.”

“Una democracia implica una prensa libre”

Así las cosas, el Colegio Nacional de Periodistas presentó una propuesta el pasado 30 de abril de 2026 ante el Senado, buscando que se reconozca el periodismo cómo profesión de alto riesgo. El vicepresidente del CNP aclaró que la solicitud se hace a partir de un criterio claro: la exposición constante al riesgo, que justifica que el periodismo sea contemplado dentro del Proyecto de Ley 186 de 2025 del Senado. El CNP defendió su postura asegurando que

“reconocer el ejercicio del periodismo cómo actividad de alto riesgo, cuando implica una exposición habitual y permanente, no es una puerta abierta: es un criterio claro, una medida justa. Porque sin periodistas protegidos no hay prensa libre, y sin prensa libre no hay democracia. ”