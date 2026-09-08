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08 sep 2026 Actualizado 20:59

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Economía

Cambios en la ANDI: eligen nuevo presidente de la junta; Bruce Mac Master sigue dirigiendo el gremio

Tras la junta realizada este martes, el gremio de los empresarios eligió al dueño de Icoharinas, Rodolfo Castillo, como presidente de la junta y a Rosario Gómez, como vicepresidente para el periodo 2026-2027.

ANDI llama a rescatar el sistema de salud y a recuperar la confianza para garantizar su sostenibilidad

ANDI llama a rescatar el sistema de salud y a recuperar la confianza para garantizar su sostenibilidad / Catalina.Olaya

ANDI llama a rescatar el sistema de salud y a recuperar la confianza para garantizar su sostenibilidad
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En medio de una relación tensa entre el presidente Abelardo de La Espriella, y el presidente del gremio de los empresarios - Andi-, Bruce Mac Master, este martes se realizó la junta de la ANDI en la que eligieron a Rodolfo Castillo como presidente de la junta y a Rosario Gómez como vicepresidente, para el periodo 2026-2027.

“En este propósito, la ANDI continuará fortaleciendo el diálogo y el trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, así como con las otras ramas del poder público, empresarial, académico y social, en los ámbitos nacional, regional, local e internacional, para contribuir a la construcción de soluciones frente a los principales desafíos del país y generar condiciones que permitan impulsar la actividad productiva y el desarrollo económico, social y ambiental”, señaló el gremio en un comunicado.

(Puede leer: “Un presupuesto que nos aterriza en la dura realidad”: ANDI)

Asimismo, afirmo que la nueva Mesa Directiva y la ANDI está en disposición para trabajar con los distintos actores de la sociedad, “convencidos de que el diálogo, la colaboración y la construcción de consensos y de objetivos comunes son fundamentales para avanzar hacia un país con mayores oportunidades, bienestar y progreso”.

Por otra parte, aseguro que buscan promover nuevas oportunidades de inversión, crecimiento y generación de empleo, entendido este último como uno de los principales vehículos para la sostenibilidad social y económica de Colombia.

Entre tanto, Bruce Mac Master sigue en la dirección del gremio.

Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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