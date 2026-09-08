Cambios en la ANDI: eligen nuevo presidente de la junta; Bruce Mac Master sigue dirigiendo el gremio

ANDI llama a rescatar el sistema de salud y a recuperar la confianza para garantizar su sostenibilidad / Catalina.Olaya

En medio de una relación tensa entre el presidente Abelardo de La Espriella, y el presidente del gremio de los empresarios - Andi-, Bruce Mac Master, este martes se realizó la junta de la ANDI en la que eligieron a Rodolfo Castillo como presidente de la junta y a Rosario Gómez como vicepresidente, para el periodo 2026-2027.

“En este propósito, la ANDI continuará fortaleciendo el diálogo y el trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, así como con las otras ramas del poder público, empresarial, académico y social, en los ámbitos nacional, regional, local e internacional, para contribuir a la construcción de soluciones frente a los principales desafíos del país y generar condiciones que permitan impulsar la actividad productiva y el desarrollo económico, social y ambiental”, señaló el gremio en un comunicado.

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Asimismo, afirmo que la nueva Mesa Directiva y la ANDI está en disposición para trabajar con los distintos actores de la sociedad, “convencidos de que el diálogo, la colaboración y la construcción de consensos y de objetivos comunes son fundamentales para avanzar hacia un país con mayores oportunidades, bienestar y progreso”.

Por otra parte, aseguro que buscan promover nuevas oportunidades de inversión, crecimiento y generación de empleo, entendido este último como uno de los principales vehículos para la sostenibilidad social y económica de Colombia.

Entre tanto, Bruce Mac Master sigue en la dirección del gremio.