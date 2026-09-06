Murió Juan Guillermo Ríos, leyenda del periodismo en Colombia
En la década de 1980 estuvo al frente del Noticiero de Las 7 en el que llegó a tener más del 75% de la audiencia total en televisión.
Este domingo, 6 de septiembre, murió Juan Guillermo Ríos, el periodista más destacado de su generación en Colombia.
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La historia de Juan Guillermo Ríos
Cuando la televisión en Colombia solo tenía tres canales e internet estaba lejos de ser inventada, Juan Guillermos Ríos fue el director y presentador del noticiero que batió todos los récords de audiencia, llegando a conseguir que más del 70% de todos los televisores en el país estuvieran encendidos a las 7:00 de la noche viéndole en el Noticiero de las Siete.
Su frase de despedida, que reiteraba en cada emisión, hizo historia y era repetida por doquier: “les deseo paz, amor y buen genio”.
Y así lo veía su audiencia, como un hombre amoroso y generoso que buscaba acercar a todo el país las realidades más duras que no han dejado de ser el pan diario de los colombianos como la pobreza y la desigualdad.
Juan Guillermo Ríos falleció este domingo en su natal Medellín donde estableció sus cuarteles de invierno tras una agitada vida profesional que lo llevó por los micrófonos de Caracol Radio, la dirección del Noticiero de las Siete y la dirección de Noticias de Radio Santa Fé.
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Fue profesor universitario y asesor de comunicaciones de ministros y diversos gobiernos. Y a finales de la década de 1990 logró sobreponerse a un fuerte cáncer que amenazó su vida.
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Juan Pablo Calvás
Director adjunto y corresponsal internacional senior de W Radio. Editor general en W Radio por 10 años....