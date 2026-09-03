I Cumbre Distrital y Departamental de Gestores Culturales y Colectivos Juveniles de Comunicación

El próximo viernes 16 de octubre de 2026, el Colegio Mercedes Ábrego será escenario de la I CumbreDistrital y Departamental de Gestores Culturales y Colectivos Juveniles de Comunicación – Soy Voz, Soy Cultura 2026, una iniciativa liderada por la Fundación Albenco, en alianza con Fundación Soy Voz, Soy Cultura y con el respaldo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

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Esta edición cuenta además con la alianza estratégica de la Cámara de Comercio de Cartagena, La Lupa Curiosa, Entrespacios By Col, Alutecnicas, la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco y la Universidad de San Buenaventura, Seccional Cartagena, instituciones que se sumana este espacio de encuentro, formación y participación juvenil.

La jornada reunirá a aproximadamente 200 jóvenes entre los 14 y 28 años en un espacio de participación, formación y construcción colectiva alrededor de la cultura, la comunicación, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo social.

Durante la mañana, de 8:00 a.m. a 12:00 m., se desarrollarán mesas de trabajo en las que los jóvenes podrán compartir sus experiencias, identificar necesidades y construir propuestas relacionadas con los desafíos y oportunidades del sector cultural y creativo. Los resultados serán sistematizados en un documento de incidencia dirigido al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y a la Presidencia de la República, como aporte a la conversación sobre políticas públicas para las juventudes.

En la jornada de la tarde, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.,se llevará a cabo un espacio académicosobre comunicación e innovación digital, emprendimiento cultural, bienestar y gestión emocional, formalización empresarial, y oportunidades para convertir talentos e iniciativas culturales en proyectos y empresas sostenibles.

¡Haz parte de Soy Voz, Soy Cultura 2026!

La participación estará abierta a jóvenes, gestores culturales, colectivos y personas interesadas en aportar a esta conversación desde la cultura y la comunicación.

Inscríbete aquí:

https://forms.gle/4AvF5q2uLVtJsiCR7

Fecha: 16 de octubre de 2026

Lugar: Colegio Mercedes Ábrego– Cartagena

Horario: 8:00a.m. a 5:00p.m.

Organiza: Fundación Albenco

Conelrespaldode:MinisteriodelasCulturas,lasArtesylosSaberes