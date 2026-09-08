El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colombiano que luchó por Ucrania pide ayuda consular para regresar al país: solo le pagaron $250.000

Rodolfo Morales, oriundo de María la Baja, Bolívar, dialogó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre su decisión de viajar a Ucrania para combatir en la guerra que ese país tiene con Rusia, una decisión que admitió ser equivocada.

Vea aquí: EE.UU. acepta control ruso de regiones ucranianas y rechaza ingreso en OTAN, según Lavrov

Con conocimientos básicos militares, pues solo prestó servicio en San José del Guaviare, aseguró que en el reclutamiento para luchar por Ucrania le mintieron, pues le dijeron que le pagarían un sueldo básico de 45.000 grivnas, algo que no sucedió.

“Pedí mi baja. No recibí pago, solo me hicieron dos consignaciones equivalentes a 200.000 y 50.000 pesos”, mencionó.

Lea aquí: Donald Trump le pidió a Vladimir Putin que finalice el conflicto en Ucrania

Contó que al reclamar su pago le respondieron que tenía que salir a misión primero.

¿Estuvo en peligro de muerte?

“Sí, claro. La unidad militar nos dejó abandonados y nos tocó caminar durante dos días y dormir en la calle”, relató.

¿Qué hizo tras pedir la baja?

Comentó que se medió a una ayuda humanitaria, ayudando en todo lo que le saliera. Luego viajó a Kiev para ver si podía salir de Ucrania, pero le fue imposible. Asimismo, mencionó que intentó pasar hacia Polonia, pero no lo logró.

Le puede interesar: Reino Unido aportará 135 millones de dólares para la defensa aérea de Ucrania

“Me comuniqué con el consulado de Colombia y me dijeron que no podían hacer nada por mí porque vine por mis propios medios. He intentado pasar por Polonia con todos los requisitos, pero no me dejan, no sé qué pasa”, dijo.

Ahora, Morales solicita ayuda consular que le permita pasar a Polonia y allí tomar un vuelo de regreso a Colombia.

¿Cuáles son las nacionalidades de combatientes extranjeros en Ucrania?

Colombianos

Peruanos

Brasileños

Escuche la entrevista completa aquí: