Donald Trump le pidió a Vladimir Putin que finalice el conflicto en Ucrania
Los mandatarios sostuvieron una conversación telefónica de más de una hora, donde el presidente estadounidense solicitó el fin de las acciones militares.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este martes a su colega ruso, Vladímir Putin, el fin de las acciones militares y un arreglo definitivo al conflicto en Ucrania durante su actual mandato presidencial.
Según informó el Kremlin, los mandatarios habrían sostenido una conversación telefónica de cerca de una hora.
Putin y Trump centraron su conversación en las negociaciones mantenidas el fin de semana por los emisarios de la Casa Blanca en Moscú y Kiev, explicó Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, en rueda de prensa telefónica.
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Putin negó a Trump que Rusia tenga planes de atacar a un país europeo de la OTAN
El presidente ruso, Vladímir Putin, negó este martes en conversación telefónica con su colega de EE.UU., Donald Trump, que el Kremlin tenga “planes hostiles” en relación con los países europeos de la OTAN.
“Acerca de las especulaciones sobre los supuestos planes hostiles en relación con países europeos, se subrayó que a nosotros ni se nos han pasado por la cabeza planes agresivos respecto a Europa”, mencionó Yuri Ushakov.
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