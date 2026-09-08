Reino Unido aportará 135 millones de dólares para la defensa aérea de Ucrania

Reino Unido anunció el martes que aportará 100 millones de libras (135 millones de dólares) para reforzar la defensa aérea de Ucrania, incluyendo misiles Patriot.

Londres también suministrará “interceptores de defensa aérea, municiones de artillería de alto calibre y drones” como parte de la contribución a un programa de la OTAN para apoyar a Kiev, indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El equipo “será entregado antes del invierno (boreal), ayudando a Ucrania a defender su infraestructura nacional crítica, civiles inocentes y fuerzas armadas, de los ataques rusos”, agregó.

Ucrania depende de sistemas avanzados como los interceptores Patriot estadounidenses para proteger su cielo de los ataques rusos con misiles balísticos.

Kiev enfrenta un faltante de interceptores Patriot desde que Estados Unidos e Israel lanzaron en febrero la guerra contra Irán.

Londres ha sido un apoyo importante para Ucrania en su esfuerzo por repeler a Rusia tras la invasión de su territorio en febrero de 2022.

El primer ministro británico, Andy Burnham, visitó Ucrania en agosto, en su primer viaje internacional desde que asumió el cargo en julio.

Reino Unido aceptó recientemente facilitar a Ucrania información sobre los componentes del misil de largo alcance SCALP, la versión francesa del británico Storm Shadow, para que Ucrania lo pueda fabricar localmente.

El nuevo ministro británico de Defensa, Wes Streeting, participará el martes en su primera reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, de 50 países, que suministra equipos militares a Kiev.