EE.UU. acepta control ruso de regiones ucranianas y rechaza ingreso en OTAN, según Lavrov

Rusia seguirá negociando con Estados Unidos porque este acepta la realidad sobre el terreno en Ucrania y rechaza el ingreso de ese país en la OTAN, aseguró hoy el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

“El hecho de que en todos los contactos, especialmente con el presidente (Vladímir) Putin, los americanos partan de esas realidades, por supuesto, suscita una reacción positiva y una disposición a continuar las conversaciones”, comentó Lavrov en el Canal Uno de la televisión rusa.

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Al “aceptar la realidad sobre el terreno”, Washington respeta la voluntad expresada en referéndum por los habitantes de las anexionadas Donetsk, Lugansk, Jersón, Zaporiyia y la península de Crimea, resaltó.

Además, recordó que el presidente de EE.UU., Donald Trump, consideró “cerrado” el tema de un posible acceso de Ucrania a la Alianza Atlántica desde que regresó en enero de 2025 a la Casa Blanca.

“En primer lugar, Trump dijo que la gente debe olvidarse de arrastrar a Ucrania a la Alianza Atlántica (...) Que es un tema cerrado y que no hay necesidad de reabrirlo”, dijo.

Lavrov destacó que los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, “reconocen estos puntos fundamentales y buscan desempeñar un papel constructivo. Considero que esto merece ser apoyado”.

A su vez, tachó de “especulaciones” las afirmaciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre que los mediadores estadounidenses habían planteado medidas para desescalar los combates antes y durante el invierno.

El principal resultado de las negociaciones del fin de semana entre Witkoff y Kushner y los líderes de ambos países en Moscú y Kiev fue la propia reanudación de los contactos tras más de seis meses de pausa por la guerra en Irán.

Las conversaciones no produjeron ningún resultado y los bandos reanudaron hoy los ataques contra ambas capitales después de 72 horas de tregua, aunque EE.UU. tiene esperanzas de convocar pronto una reunión tripartita, similar a la celebrada en febrero en Ginebra.

Putin volvió a exponer ante los mediadores estadounidenses los “éxitos” de su ejército en el Donbás, puestos en duda por los propios blogueros rusos, mientras Zelenski pidió más defensas antiaéreas tras reconocer que la guerra continuará durante el próximo invierno.

Los expertos independientes consideran que el líder ruso ha endurecido su postura en los últimos meses debido a los exitosos ataques ucranianos contra su retaguardia, que ve las consultas con EE.UU. como parte del esfuerzo bélico y que no negociará en serio hasta tomar todo el Donbás.