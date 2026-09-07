Presidente visitará Chocó junto a empresarios para trazar el camino de la reconstrucción tras sismo

El presidente Abelardo De La Espriella visitará este lunes 7 de septiembre a Quibdó Chocó, acompañado de grandes empresarios en una apuesta por convertir la reconstrucción del Chocó en un proyecto conjunto entre el Estado y el sector privado tras la devastación causada por el terremoto del 10 de agosto.

La cumbre tendrá como eje la recuperación de viviendas, infraestructura y actividad económica. Los 10 empresarios que ya han confirmado su asistencia son:

Jaime y Gabriel Gilinski (Grupo Gilinski)

Alejandro Santo Domingo (Valorem)

Luis Carlos Sarmiento (Grupo Aval)

Fuad Char (Olímpica)

Juan Carlos Mora (Bancolombia)

César Caicedo (Colombina)

Miguel Cortés (Grupo Bolívar)

Christian Daes (Tecnoglass)

Representante de la Organización Ardila Lülle (OAL)

“Le pedí a Luis Carlos Sarmiento, que lidera el Grupo Aval; a Jaime y Gabriel Gilinski, dueños del Banco GNB Sudameris; y a Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, al que pertenece Davivienda, que redujeran al 8 % efectivo anual la tasa para los créditos de vivienda de los damnificados por el terremoto, durante toda la vida del crédito. Accedieron. Mi agradecimiento por esta decisión, que representa un alivio real para miles de familias colombianas”, indicó el jefe de estado en su cuenta de X.

El presidente reiteró que la visita al Chocó, tendrá como eje principal, diseñar un plan integral de recuperación y transformación del departamento que permita llevar progreso, inversión y el desarrollo que durante tantos años le han sido negados.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha pedido que el proceso permita mejorar las condiciones previas al terremoto y no simplemente regresar al escenario existente antes del desastre. Uno de los principales desafíos será la reconstrucción de miles de viviendas afectadas.

El Gobierno también ha anunciado un esquema de subsidios para las familias damnificadas y mecanismos de financiación con participación del Estado y del sector privado para acelerar las obras.