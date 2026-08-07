Conservación ambiental y seguridad energética: así son las propuestas de Proyecto Colombia

La bioeconomía, la seguridad hídrica y el desarrollo energético sostenible fueron puntos centrales en la discusión de los paneles referentes a temas de medio ambiente y energía en el marco de la presentación oficial de Proyecto Colombia, que incluye estos, y otros siete ejes, como las prioridades que el país debe comenzar a atender desde este 7 de agosto.

Durante las discusiones sobre estos temas los panelistas hicieron visibles los desafíos que buscan superar con sus propuestas. Rsesaltó la urgencia por una política de Estado que establezca una hoja de ruta para ejecutar proyectos de desarrollo sostenible de forma consistente y mitigar crisis inminentes.

¿Qué ocurre con los recursos?

Medio ambiente y biodiversidad: hacia una visión de estado. | Foto: Caracol Radio. Ampliar Medio ambiente y biodiversidad: hacia una visión de estado. | Foto: Caracol Radio. Cerrar

Los paneles de medio ambiente y energía titulados Medio ambiente y biodiversidad: hacia una visión de Estado y Tres frentes para evitar una crisis energética: acceso, oferta y diversificación tuvieron introducciones centradas en configurar el contexto de la disponibilidad de recursos y el estado en el que se encuentran las herramientas y políticas públicas para su extracción y/o conservación.

José Manuel Sandoval, especialista Senior de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del BID recordó que “Los ecosistemas y los recursos naturales son reconocidos como la base de la economía”; y que su uso sostenible puede impulsar modelos de crecimiento. También señaló el hecho de que la nación se ve enfrentada a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional y de Acolgen, señaló que después de pasar por múltiples crisis, la nación pasó de hablar únicamente de transición energética a incluir en la conversación el concepto de seguridad energética en los sectores de electricidad, gas, hidrocarburos y minería como garante de la antes mencionada.

Sin embargo, aseguró que los diversos actores del ecosistema energético colombiano se encuentran en un punto crítico, al haber dejado de recibir señales claras de política pública que les generen la confianza necesaria para hacer inversiones millonarias. “Fuimos atacados de manera premeditada y constante”, expresó con respecto al manejo de las mismas por parte del Gobierno Nacional.

El Control de Daños ambiental

Fabio Arjona, ministro designado de Ambiente. | Foto: Caracol Radio. Ampliar Fabio Arjona, ministro designado de Ambiente. | Foto: Caracol Radio. Cerrar

En materia de medio ambiente y biodiversidad se discutió alrededor de las diferentes propuestas traídas por los expertos.

Jimena Puyana, gerente de Desarrollo Sostenible del PNUD habló de fortalecimiento institucional para la seguridad hídrica de cara al cambio climático. Para ello se requiere fortalecer el Sistema Nacional para la Seguridad Hídrica en articulación con el Ministerio de Ambiente, la UNGRD, y las Corporaciones Autónomas Regionales.

Por otro lado, Sandra Valenzuela, CEO de World Wildlife Fund Colombia - WWF trajo a la discusión la posibilidad de que Gobierno y entes territoriales emitan lineamientos para integrar los riesgos de biodiversidad del sistema financiero de manera que se consolide una arquitectura moderna e innovadora para el monitoreo y reporte de impacto.

El complemento a estas propuestas vino de parte de Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible - FCDS, quien le argumentó al Ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, sobre la falta de control por parte de los entes territoriales en cuanto a la expansión de veredas y otros territorios, asociado principalmente a actividades económicas que de una u otra forma terminan afectando ecosistemas enteros con contaminación y deforestación.

Para hacerle frente, Botero propuso regular el ordenamiento territorial con respecto a la expansión, desde el liderazgo de dichas entidades.

A su turno, el ministro designado Arjona celebró la conversación aseguró que propuestas como las asociadas a la defensa de los ecosistemas marítimos y de manglar no estaban en el radar, pero ahora se convierten en prioridad. El entrante jefe de cartera hizo notar los consensos entre la visión ambiental del nuevo Gobierno y las propuestas presentadas en Proyecto Colombia en el desarrollo y reconfiguración de infraestructura sostenible.

“Creo que ha faltado diálogo en el Sistema Nacional Ambiental. Debemos reactivarlo, fortalecer la articulación entre las instituciones y dar continuidad, con seguimiento, a las acciones que lideran las corporaciones”, añadió el funcionario.

Plan para la autosuficiencia energética

José Armando Cuello, viceministro designado de Minas y Energía. | Foto: Caracol Radio Ampliar José Armando Cuello, viceministro designado de Minas y Energía. | Foto: Caracol Radio Cerrar

A la hora de hablar de energía, representantes de las principales agremiaciones del sector minero energético nacional expresaron la necesidad de estimular la inversión, el crecimiento económico y de mitigar una crisis de escasez del recurso eléctrico dentro de los fenómenos coyunturales por los que atraviesa el país.

En primer lugar, Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural, extendió las propuestas relacionadas con dar vía libre a los proyectos de extracción de recursos que tienen planificados con base en los resultados de las exploraciones realizadas en el espacio marítimo nacional.

“En el caso del gas natural, no han entrado nuevos proyectos con nueva oferta porque ha habido, desde el punto de vista de la política pública, un desestímulo a la actividad exploratoria”, advirtió, añadiendo que el país pasó de perforar 130 pozos exploratorios en 2012 a 33 en 2025.

Como resultado se registra una escasez de oferta para la que se plantea la posibilidad de promover proyectos de importación de gas e hidrocarburos. “Con los contratos actuales, la producción se para hacia el 2030 y no vamos a tener ni siquiera petróleo para abastecer la refinería”, alertó Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas.

Frente a ese panorama, el viceministro designado para la cartera, Armando José Cuello, ofreció señales de reactivación. “Nos ganaron la narrativa; la energía se volvió mal vista; el gas se volvió mal visto y eso no puede pasar. Tenemos que volver a ganarnos la confianza del pueblo sabiendo que necesitamos la energía, porque la energía nos genera vida, nos genera progreso”.

Para el funcionario, no puede haber transición energética sin seguridad, un factor que sólo se da si se cuenta con un abanico amplio y diverso de métodos de generación eléctrica.

Con todo, Proyecto Colombia evidenció la necesidad urgente de articular una política de Estado que integre la conservación ambiental con la seguridad energética, garantizando un desarrollo sostenible y coherente a largo plazo.

Las propuestas de los expertos resaltaron la importancia de fortalecer la institucionalidad para la gestión hídrica, promover la inversión responsable en los sectores energéticos y establecer mecanismos de control territorial que frenen la deforestación y la contaminación. De ahí que la hoja de ruta presentada durante el encuentro se posiciona como una opción para equilibrar el aprovechamiento de los recursos naturales con la protección de los ecosistemas, buscando asegurar la estabilidad ambiental y energética del país en los próximos años.