PNUD advierte sobre un “vacío democrático” en Latinoamérica y pide recuperar la confianza ciudadana

Para una persona que siente que sus necesidades no son escuchadas por el Gobierno o que los servicios del Estado no responden a su realidad, la democracia puede terminar siendo una promesa distante. Esa relación entre las instituciones y la vida cotidiana de los ciudadanos estuvo en el centro de la intervención de Michelle Muschett, directora del PNUD para América Latina y el Caribe, durante la sexta edición del Festival de las Ideas, en Villa de Leyva.

Muschett presentó en el encuentro elementos del más reciente análisis del PNUD sobre la situación democrática de la región y planteó que el principal riesgo no es necesariamente el colapso de los sistemas democráticos, sino su vaciamiento. “La tendencia es hacia una creciente insatisfacción y el riesgo hoy no es el de colapso de nuestras democracias sino del vaciamiento”. Al respecto, la funcionaria considera que las instituciones están perdiendo capacidad para representar las demandas de los individuos.

En ese sentido, la advertencia adquiere relevancia en una zona que, según la directora, es la más democrática entre las regiones en desarrollo, pero también la más desigual. Para el PNUD, esa paradoja obliga a mirar la democracia desde su capacidad para producir bienestar y oportunidades y no solamente desde las elecciones o el funcionamiento institucional. “La legitimidad de nuestras democracias depende fundamentalmente en su capacidad de traducir la voluntad colectiva en bienestar y oportunidades de desarrollo para las personas”, sostuvo.

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Seguridad, desigualdad y polarización

Claudio Tomassi, representante residente del PNUD en Colombia. | Foto: Caracol Radio Ampliar Claudio Tomassi, representante residente del PNUD en Colombia. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Uno de los datos más relevantes expuestos por Michelle Muschett relacionó directamente la percepción de seguridad con la satisfacción democrática. Según explicó, en América Latina y el Caribe, 50 % de las personas que se sienten seguras o relativamente seguras manifiestan satisfacción con la democracia, frente al 25 % entre quienes se sienten inseguras.

Para Muschett, este vínculo demuestra que las discusiones sobre democracia no pueden separarse de las condiciones concretas en las que viven las poblaciones. A esa presión se suman fenómenos como la inteligencia artificial y la transformación digital, que están modificando el ecosistema informativo y el espacio público, así como la migración, el cambio climático y el avance del crimen organizado.

La directora del PNUD también señaló que América Latina y el Caribe es la región donde más ha aumentado la polarización política durante las últimas dos décadas. Su lectura es que este fenómeno no puede analizarse de manera aislada de las desigualdades sociales y económicas, que también se traducen en una distribución desigual de la influencia política.

Por eso, la intervención del PNUD también puso sobre la mesa la necesidad de abordar estas presiones de manera conjunta. La inteligencia artificial, la polarización, la desigualdad, la seguridad y los desafíos ambientales no operan de forma separada y, según Muschett, enfrentarlos requerirá consensos nacionales y cooperación más allá de las fronteras.

La transformación del Estado como oportunidad

Más de 400 líderes se reunieron en la sexta edición del Festival de las Ideas en Villa de Leyva para hablar sobre el futuro de Colombia. | Foto: Caracol Radio Ampliar Más de 400 líderes se reunieron en la sexta edición del Festival de las Ideas en Villa de Leyva para hablar sobre el futuro de Colombia. | Foto: Caracol Radio Cerrar

La discusión sobre cómo acercar las instituciones a la ciudadanía tuvo continuidad en el Festival con la participación de Claudio Tomassi, representante residente del PNUD en Colombia, quien puso el foco en la transformación digital del Estado. Para el funcionario, la tecnología puede ser una herramienta para mejorar la relación entre ciudadanos e instituciones si se utiliza para hacer más eficientes los servicios públicos.

“Una gran inversión en el ámbito digital puede resultar clave en términos de servicio a los ciudadanos, para acercarlos al Estado”, afirmó Tomassi. A su juicio, este tipo de transformación puede reducir tiempos y costos y, al mismo tiempo, contribuir a enfrentar las necesidades fiscales del país.

De este modo, la participación del PNUD en la sexta edición del Festival de las Ideas dejó una misma línea de fondo: la legitimidad democrática no depende únicamente de preservar las instituciones, sino de su capacidad para responder de manera efectiva a las personas. En Villa de Leyva, el organismo planteó que recuperar esa conexión será uno de los principales desafíos para América Latina y que la participación ciudadana, el desarrollo y la transformación del Estado tendrán que avanzar de manera articulada.