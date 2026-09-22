Así se movilizan las ciudades intermedias para impulsar la reconstrucción del país tras el terremoto

De acuerdo con Asointermendia, en el país hay más de 88 ciudades intermedias, que representan aproximadamente el 21,51% de la población colombiana y el 20,02% del PIB nacional. | Foto: Getty Images / Anadolu

El 10 de agosto la vida de miles de personas en Colombia cambió para siempre. Solo en las ciudades intermedias, según datos de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias) fallecieron 35 personas, 422 resultaron heridas, 4.929 viviendas sufrieron daños considerables, 126 instituciones educativas presentaron daños serios y cerca de 15.000 ciudadanos salieron damnificados.

Para atender la tragedia, y desde día del sismo, Asointermedias ha articulado esfuerzos. Santiago Ospina, director ejecutivo de la asociación, explicó en el Festival de las Ideas 2026 que la organización movilizó más de 700 toneladas de alimentos a estos territorios.

Ahora la agremiación concentra sus esfuerzos en la recuperación de infraestructura y la reactivación de las comunidades. “Estamos impulsando una campaña como es el banco de materiales y unas propuestas gubernamentales que se requieren”, señaló.

El dirigente destacó también la necesidad de mantener la planificación y la prevención frente a otras emergencias, como incendios e inundaciones, así como de fortalecer las campañas de cuidado del agua ante el inminente fenómeno de El Niño.

Por su parte, el alcalde de Yumbo y presidente de Asointermedias, Edgar Alexander Ruiz García, resaltó que la asociación presentó propuestas que fueron consideradas en decretos del Gobierno Nacional. Entre ellas la reorientación de rentas, las obras por impuestos y la entrega de predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para apoyar a las familias y recuperar edificios públicos.

Ruiz García sostuvo que la reconstrucción debe estar acompañada de condiciones de seguridad que permitan atraer inversión y generar empleo en los territorios afectados. También destacó la importancia de proyectos de infraestructura como la vía Buga-Buenaventura y el dragado del puerto de ese distrito especial, que podrían contribuir a la reactivación económica del suroccidente colombiano.

A su turno, el alcalde de Apartadó, Adolfo Romero, destacó el valor de la articulación entre alcaldías, gremios, cámaras de comercio y comunidades. Según explicó, esta coordinación permite conocer rápidamente las necesidades de cada territorio y responder de manera conjunta.

De esta manera, los representantes de Asointermedias coincidieron en que la recuperación debe superar la atención inmediata de la emergencia y avanzar hacia soluciones de largo plazo. Por eso, el gremio reiteró su disposición de continuar presentando propuestas al Gobierno Nacional para que las necesidades de las ciudades intermedias sean incorporadas en las estrategias de reconstrucción y en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

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