Crecer sin descontrolar las cuentas: el dilema fiscal que enfrenta Colombia

Según datos de la Red de Cámaras de Comercio de Colombia, los departamentos más afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto concentran cerca de 270.000 empresas y alrededor del 15 % del empleo registrado en el país. Los efectos del desastre natural sobre el crecimiento económico de la región occidente y el país entero apenas pueden ser calculados y varían según cada fuente. Por ese motivo una pregunta clave que se abordó en el Festival de las Ideas fue ¿cómo seguir creciendo incluso mientras enfrentamos el desafío humano y económico de la reconstrucción?

En la conversación participaron Ana Fernanda Maiguashca, presidente del Consejo Privado de Competitividad, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, y Mauricio Rosillo, vicepresidente corporativo de Negocios de Bancolombia como altos representantes del sector empresarial, financiero y público. En el panorama que contruyeron queda de presente que el país requiere dar señales de confianza puntuales a la inversión extranjera en el corto plazo para evitar el estancamiento, y resaltan las cifras de inflación y déficit fiscal como su mayor preocupación.

Para Maiguashca, la discusión permite ver problemas que no son coyunturales sino estructurales: el crecimiento potencial del país es hoy muy bajo, y en los últimos 15 años la fuerza laboral y la inversión se han repartido el mérito del crecimiento, mientras la productividad ha restado en lugar de sumar.

Villar coincidió en distinguir entre un crecimiento fácil, impulsado por la demanda y el gasto público –el cual habría sido el más protagónico en años recientes–, y uno basado en la capacidad productiva, más lento pero sostenible, como el que exhiben desde hace décadas economías asiáticas y vecinas. “Yo personalmente tengo una obsesión con el crecimiento sostenido, que sólo se logra con una baja inflación”, afirmó el gerente del Banco de la República, quien proyectó que la inflación cerrará este año en alrededor del 6,9 %, muy por encima de la meta del 3 %, con retorno al rango objetivo apenas hasta 2028. Para este año el emisor espera un crecimiento real cercano al 2,5 %, similar al crecimiento potencial.

Por su parte, Rosillo contó cómo en una reunión reciente con fondos de inversión en Londres encontró que la principal preocupación de los inversionistas gira en torno al déficit fiscal y, en segundo lugar, a la inflación, factores que inciden sobre la tasa de interés. Destacó, eso sí, que los mercados valoran la independencia del Banco de la República. “La economía es un tema de confianza, y esta ha crecido últimamente. Hay intención de inversión”, señaló, aunque insistió en que esa disposición todavía debe traducirse en proyectos concretos.

En ese orden de ideas, la discusión transicionó a cómo cerrar la brecha fiscal sin una reforma tributaria. Para Maiguashca, no es sostenible actuar solo reduciendo el gasto público: también hay que revisar los ingresos, incluidos beneficios del estatuto tributario que considera de naturaleza regresiva en un país desigual. “Tenemos que pensar en las conversaciones difíciles, como la de los ingresos, esa discusión es de toda la sociedad y la respuesta puede estar en el sistema tributario”, afirmó.

Villar fue más categórico sobre los riesgos de no actuar: un déficit del 7 % del PIB llevaría a un escenario comparable al del año de la pandemia, y financiar un boquete cercano al 5 % del PIB –a lo que actualmente apunta el Gobierno Nacional– exige recurrir tanto al ahorro interno como externo, vía TES o mayor endeudamiento del Estado.

Esa misma necesidad de financiamiento explicaría, según Villar, la reciente fortaleza del peso, que atribuyó más a la confianza de los inversionistas en que Colombia honrará su deuda, que a una tendencia internacional, aunque advirtió que golpea a los exportadores y deja al emisor poco margen para bajar tasas.

Rosillo cerró el panel con otra señal que dice haber recibido de los inversionistas en Londres: saben que el Gobierno ha sido claro en reconocer el problema fiscal, lo que da tranquilidad, pero persiste la inquietud sobre nuevos impuestos, en particular tras el terremoto. “En Colombia hay una discusión de competitividad pendiente para que el país atraiga recursos que generen una reactivación de la economía”, concluyó, subrayando que la velocidad con la que el Gobierno presente su plan fiscal será clave para sostener la confianza de los mercados.