Votaron por Abelardo porque creen que se parece a Uribe: Paloma Valencia tras choque con abelardismo

La excandidata presidencial Paloma Valencia se refirió desde el Festival de las Ideas de Caracol Radio al choque que se ha generado entre el Centro Democrático y Enrique Gómez Martínez, luego de que este último calificara al expresidente Álvaro Uribe como “socialdemócrata”.

Valencia aseguró que la discusión sobre las etiquetas ideológicas no representa lo que realmente motivó a los ciudadanos a votar por el presidente Abelardo de la Espriella en las últimas elecciones.

“Yo creo que están entendiendo muy mal el problema. Aquí lo de las etiquetas de derecha, izquierda, de socialdemócrata, eso no le importa al ciudadano, se les está olvidando”, dijo.

Según Valencia, los electores de Abelardo de la Espriella realmente votaron por él por sus similitudes con Abelardo de la Espriella.

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