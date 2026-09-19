Análisis profundo a la democracia colombiana: ¿en qué estado se encuentra según los expertos?

La primera conversación en el segundo día del Festival de las Ideas fue un examen a fondo del estado de la democracia nacional. | Foto: Caracol Radio

La conversación fue directo al punto. Alejandro Santos, director de Contenidos de Prisa Media, partió preguntando: ¿Que tan fortalecida o debilitada se encuentra la democracia hoy frente a la realidad local?

Paola Meneses, presidente de la Corte Constitucional, fue la primera en responder el interrogante. “Nuestra democracia es más fuerte de lo que pensamos en días de ruido y más frágil de lo que creemos en días de calma”.

Ese aforismo se sustenta en momentos clave como el “renacimiento de la democracia” con el surgimiento de la Constitución del 91, en la que resaltó la participación de los pueblos indígenas, el diálogo diverso y la importancia de la creación del recurso de acción de tutela.

Alejandro Santos, director de Contenidos de Prisa Media, activó el diálogo con la pregunta central. | Foto: Caracol Radio Ampliar Alejandro Santos, director de Contenidos de Prisa Media, activó el diálogo con la pregunta central. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Con eso dicho, Meneses recordó que existen retos como la posibilidad de que la democracia se vaya erosionando con el deterioro de la tolerancia ciudadana, el uso desbordado del poder público y el riesgo de incumplir las decisiones institucionales. Para enfrentar esto, invitó a cuidar la constitución, cumplir las sentencias, plazos y promesas, mejorar la resolución de las discrepancias entre instituciones y fortalecer la pedagogía constitucional. “Una constitución que no se conoce es una que no se cuida”, concluyó.

Democracia íntegra

Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, se centró en que la democracia en Colombia debe ser puesta a prueba siempre. | Foto: Caracol Radio Ampliar Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, se centró en que la democracia en Colombia debe ser puesta a prueba siempre. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Por su parte, Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que “el sistema democrático siempre se mantiene”. Si no existen tensiones, continuó, no es posible verificar qué tan fuerte. “El asunto es que haya un sistema democrático que pueda identificar, precisar y resolver esas tensiones. Si lo hay, el indicador de fortaleza es alto”.

Igualmente advirtió que existen problemas democráticos en cuanto a “los cuestionamientos infundados al proceso electoral, la inseguridad durante este periodo y la desinformación”. Con todo, aseveró Lenis, el país pudo responder a esas cuestiones. “Hay que preocuparse por la comunicación para producir cooperación. El problema no son los conflictos, sino cómo los resolvemos”, concluyó.

Alberto Montaña, presidente del Consejo de Estado, aportó a la discusión comentando que “el poder público tiene que limitarse para que la participación ciudadana sea efectiva”. Al mismo tiempo, enfatizó en que la ciudadanía ha madurado su concepto de democracia y se ha acercado más a su relación con los derechos, el pluralismo y la separación de poderes.

Paola Meneses, presidente de la Corte Constitucional, hizo importantes llamados a acercar a la ciudadanía a la constitución. | Foto: Caracol Radio Ampliar Paola Meneses, presidente de la Corte Constitucional, hizo importantes llamados a acercar a la ciudadanía a la constitución. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Posteriormente, hizo un llamado a defender la independencia judicial: “Es la más importante en un estado de derecho. Cuando enfrentamos momentos de crisis uno ve una respuesta institucional importante, como cuando se rechazó la reelección presidencial, o también en la suspensión de decretos. Esa labor es lo que tiene que persistir”.

A su turno, Gregorio Eljach, procurador General de la Nación, dio fe del “esfuerzo que se hizo en materia seguridad electoral”, y de su carácter oportuno y transparente. “Colombia estuvo de pie defendiendo la democracia y los derechos”, afirmó junto a un balance conclusivo. “Las instituciones democráticas colombianas otra vez pasaron la prueba”.

El papel de los jueces

Alberto Montaña, presidente del Consejo de Estado, hizo un llamado a optimizar los procesos judiciales para incentivar la participación ciudadana. | Foto: Caracol Radio Ampliar Alberto Montaña, presidente del Consejo de Estado, hizo un llamado a optimizar los procesos judiciales para incentivar la participación ciudadana. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Esa institucionalidad resulta clave para Mauricio Lenis, quien focalizó la discusión recordando que el sistema de justicia colombiano es de carácter liberal y centrado en ofrecer garantías. “El enfoque está en cuales son los cuellos de botella del sistema penal”, recordó, llevando discusión hacia el control de garantías.

Seguidamente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia señaló lo que él describe como el problema principal de la participación ciudadana en materia judicial. “Existe una alta conflictividad que obstruye los sistemas de justicia y hace que no haya decisiones en un plazo razonable”, expresó.

Para resolver esta saturación del sistema, Lenis sugirió “lograr que haya eficacia en el primer proceso para que no derive en más conflictos, necesitamos crecer en jueces, pero también en recursos, hay que fortalecer preacuerdos, principios de oportunidad y reparación integral, que está solo para algunos delitos”.

La relación del ciudadano y la norma

Gregorio Eljach, procurador General de la Nación, hizo un balance positivo del papel de las instituciones democráticas durante el periodo electoral. | Foto: Caracol Radio Ampliar Gregorio Eljach, procurador General de la Nación, hizo un balance positivo del papel de las instituciones democráticas durante el periodo electoral. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Finalmente, Paola Meneses resaltó lo valioso de los esfuerzos pedagógicos en materia de democracia para su fortalecimiento. “Las personas conocen los mecanismos, tenemos que seguir trabajando en la apropiación y el vínculo de los ciudadanos con mecanismos como la acción de tutela”. Además resaltó la importancia de acercar la Corte Constitucional a las regiones con los proyectos que ya llevan a cabo en dichos espacios.

En contraste, Eljach recordó que incluso en esos espacios de relacionamiento entre instituciones y ciudadanía “siempre estamos vulnerables a la violación de las normas”, y que la solución se encuentra en la prevención, más allá de centrarse en combatir las irregularidades. “No busquemos cómo perfeccionar el mecanismo fracasado de reprimir, sino cómo evitamos que haya transgresión de las normas, eso se logra con educación”.

Su mensaje final en este espacio del Festival de las Ideas aludió al panorama democrático que esbozaron los expertos durante la conversación. “Tenemos instituciones y una constitución respetada en el mundo entero, pero no tenemos una sociedad unida, necesitamos un acuerdo nacional”.