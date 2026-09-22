Coca-Cola y CAF se unen para ayudar a colegios afectados en Chocó tras el terremoto

De acuerdo con el Ministerio de Educación, el terremoto del 10 de agosto dejó a más de 20.000 jóvenes en Chocó sin poder estudiar. Más de 200 instituciones se vieron afectadas por el sismo de 7.4 con epicentro en San José del Palmar. Para ayudar a recuperar esas escuelas perjudicadas, el Sistema Coca-Cola anunció la destinación de más de 800 millones de pesos (US$250.000) en conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Los recursos serán orientados de acuerdo con las necesidades identificadas en el territorio. La iniciativa contempla un proceso de escucha y diálogo con las comunidades, las autoridades y las organizaciones locales, con el propósito de definir prioridades y sumar capacidades para recuperar los espacios educativos.

“Queremos sumar capacidades con CAF, las autoridades y, especialmente, con las comunidades”, afirmó Sergio Londoño, vicepresidente sénior de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola Company para América Latina.

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora de Chocó, en el cierre del Festival de las Ideas 2026. | Foto: Caracol Radio Ampliar Nubia Carolina Córdoba, gobernadora de Chocó, en el cierre del Festival de las Ideas 2026. | Foto: Caracol Radio Cerrar

El anuncio se articula con el llamado de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, durante el cierre de la sexta edición del Festival de las Ideas 2026, realizado en Villa de Leyva. La mandataria señaló que la emergencia debe convertirse en una oportunidad para superar las condiciones históricas de desigualdad del departamento.

Córdoba explicó que el terremoto afectó alrededor de 32.000 viviendas y advirtió que la reconstrucción no puede limitarse a levantar edificaciones, sino que debe recuperar el patrimonio, los servicios y las oportunidades de las familias. “No queremos reconstruir lo que había. No le sirve al departamento del Chocó reconstruir lo que había”, afirmó.

La gobernadora destacó el compromiso de empresas y organizaciones como Coca-Cola y CAF, y de los ciudadanos, con la recuperación de la región, especialmente en materia educativa. Según señaló, varias instituciones ya han expresado su voluntad de contribuir a la restauración de colegios, muchos de las cuales eran precarios incluso antes del sismo.

En ese sentido, Coca-Cola indicó que su plan de recuperación también contempla el apoyo a pequeños comerciantes, la reactivación económica de tenderos de su cadena de valor, el fortalecimiento de estructuras de agua potable y acciones en educación y salud.

Entre tanto, para Córdoba, el proceso debe sustentarse en la unidad nacional y en una visión de largo plazo que permita que el desarrollo económico y las oportunidades permanezcan en manos de las comunidades. “El departamento del Chocó hoy transita hacia la recuperación, pero no lo hace solo, lo hace con el país como respaldo”, concluyó.