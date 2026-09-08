🔴 EN VIVO Etapa 16 de Vuelta España: siga acá el minuto a minuto con Buitrago y demás colombianos

Inicia la tercera semana de la Vuelta España. Últimos días de la carrera ibérica en la que el local, Enric Mas, sigue como líder de la general. La jornada clave será el jueves, cuando se dispute la contrarreloj individual en la que Primoz Roglic buscará recortar la diferencia y quedarse con el primer puesto.

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La etapa de este martes 8 de septiembre se disputará entre Cortegana y La Rábida. Palos de la Frontera, que será de 181.1 kilómetros. La jornada será por debajo de los 750 metros sobre el nivel del mar y no tendrá ningún premio de montaña.

En el caso de los colombianos, Santiago Buitrago aspira a terminar esta semana en lo más alto de la clasificación de la montaña y quedarse con ese reconocimiento, que lidera actualmente con 69 puntos. Por su parte, el mejor en la clasificación general es Harold Tejada a 9 minutos y 48 segundos.

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