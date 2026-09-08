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08 sep 2026 Actualizado 13:25

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Vuelta a España

🔴 EN VIVO Etapa 16 de Vuelta España: siga acá el minuto a minuto con Buitrago y demás colombianos

Viva acá las emociones de la jornada de 181.1 kilómetros.

Vuelta España / Getty Images

Vuelta España / Getty Images / Tim de Waele

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Inicia la tercera semana de la Vuelta España. Últimos días de la carrera ibérica en la que el local, Enric Mas, sigue como líder de la general. La jornada clave será el jueves, cuando se dispute la contrarreloj individual en la que Primoz Roglic buscará recortar la diferencia y quedarse con el primer puesto.

Le puede interesar: Clasificación general y de la montaña: así quedó Santiago Buitrago luego de la etapa 15

La etapa de este martes 8 de septiembre se disputará entre Cortegana y La Rábida. Palos de la Frontera, que será de 181.1 kilómetros. La jornada será por debajo de los 750 metros sobre el nivel del mar y no tendrá ningún premio de montaña.

En el caso de los colombianos, Santiago Buitrago aspira a terminar esta semana en lo más alto de la clasificación de la montaña y quedarse con ese reconocimiento, que lidera actualmente con 69 puntos. Por su parte, el mejor en la clasificación general es Harold Tejada a 9 minutos y 48 segundos.

Siga acá la etapa 16 de la Vuelta España

Hay nuevos mensajes
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Sigue bajando la diferencia

El pelotón le recorta a la fuga y ya establece la diferencia en 1'30"

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El pelotón recorta diferencia

Descontaron a menos de 2 minutos con relación a la fuga

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La etapa sigue su curso con normalidad

Se mantiene la fuga de cinco pedalistas y una diferencia de 2 minutos y 40 segundos.

Así avanza la etapa 16

- 151

Situación de carrera

Cinco ciclistas hacen parte de la fuga del día, que marcha a 2 minutos 26 segundos.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 16 de la Vuelta España!

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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