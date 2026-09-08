Alcalde de Villa de Leyva, busca principio de oportunidad en uno de sus dos procesos penales

Villa de Leyva

En enero de 2026, la Fiscalía por intermedio de la Seccional Boyacá, imputó al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, cargos como presunto coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen constitucional o legal de inhabilidades e incompatibilidades.

El mandatario local habría incurrido en esas conductas luego de suscribir un contrato de prestación de servicios con Javier Alexánder Múnevar González, para que se desempeñara como supervisor de maquinaria amarilla.

El material probatorio aportado evidencia que la cuestionada firma se llevó a cabo el 6 de febrero de 2024, a pesar de los vínculos familiares entre el contratista y la secretaria de Desarrollo Social, Ángela Johana Múnevar González, pues son hermanos.

Para la Fiscalía, en este proceso no se tuvieron en cuenta los principios de planeación y selección objetiva. Además, se pudo verificar que los estudios previos a la referida contratación fueron elaborados a partir de la propuesta que el propio contratista presentó, pues habrían sido conocidos por la administración con dos días de antelación. Esto evidenciaría que no existió la evaluación independiente y comparativa exigida por la ley.

Durante la audiencia el fiscal del caso le dijo al alcalde, “usted puede ser responsable de estos delitos ya que la conducta por usted desplegada el día 6 de febrero de 2024 la realizó en su calidad de alcalde municipal de Villa de Leyva, es decir, como servidor público y en ejercicio de sus funciones”.

El fiscal recordó durante la diligencia las consecuencias para el alcalde si llega a ser hallado culpable de las conductas imputadas.

“A lo dispuesto en el artículo 408 del Código Penal, esto es el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, el cual indica abro comillas “el servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en normas constitucionales sobre inhabilidades o incompatibilidades, incurrirá en prisión de 64 a 216 meses, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mínimos mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses”.

El 7 de septiembre de 2026 se realizó una audiencia en la que la defensa del alcalde solicitó un principio de oportunidad, ocho meses después de no haber aceptado los cargos.

Recordemos que el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro está recluido en la escuela de postgrados de la Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” en la ciudad de Bogotá desde el mes de mayo cuando fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía para que responda por presuntos delitos de concusión y prevaricato por acción.