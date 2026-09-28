Este 29 de septiembre comienza la recuperación del Santuario de Iguaque afectado por el incendio

Más de 150 soldados y seis helicópteros mantienen operativo contra incendio en Villa de Leyva. Crédito: MinDefensa.

Villa de Leyva

El alcalde encargado de Villa de Leyva, Nicolás Méndez está invitando a toda la comunidad, organizaciones sociales a una reunión que se realizará este martes 29 de septiembre, desde las 8:00 a. m., en el salón de la Casa de Justicia a participar en esta jornada de recuperación del área afectada por el incendio.

Se harán actividades de identificación de las áreas afectadas, toma de muestras para análisis de suelo, apertura de huecos y excavaciones para favorecer la retención del suelo y evitar su pérdida durante las lluvias.

En esta primera etapa no se realizarán siembras. Recordemos que Parques Nacionales anunció el cierre temporal y por tiempo indefinido de manera preventiva del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque afectado por el incendio forestal donde se quemaron cerca de 1.500 hectáreas.

Hasta el momento ninguna autoridad ambiental ha entregado un reporte siquiera aproximado de los daños en la flora y la fauna del Santuario de Iguaque.