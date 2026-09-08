Tribunal de Boyacá requiere a la Gobernación contratos suscritos con el empréstito

El Tribunal Administrativo de Boyacá le dio cinco días contados a partir de la ejecutoria de la providencia para la práctica de dichas pruebas

Boyacá

El diputado, Carlos Ernesto Torres Aguirre solicitó la nulidad de la Ordenanza No. 026 de 6 de septiembre de 2024, expedida por la Asamblea Departamental de Boyacá, mediante la cual se autorizó al Gobernador, Carlos Amaya para negociar y celebrar contratos de empréstito por $230.000.000.000, destinados a financiar proyectos de inversión contenidos en el Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027.

El Tribunal Administrativo de Boyacá expidió un Auto en el que solicita el decreto oficioso de pruebas para esclarecer algunos puntos difusos, antes de proferir sentencia de primera instancia.

En el texto de la demanda se advierte que, “en el material probatorio que hace parte del proceso, en los informes de ponencia para primer y segundo debate se relacionaron los proyectos de infraestructura pública que pretenden desarrollarse con los recursos gestionados mediante el empréstito”.

Sin embargo, dice el tribunal que, “no cuenta con claridad plena la Sala de Decisión respecto de la destinación en concreto de los recursos autorizados mediante el empréstito, así como los actos y contratos desarrollados con ocasión de la obtención de los recursos mediante las operaciones de crédito ejecutadas por el Departamento de Boyacá”.

Por lo que le dio cinco días a la Gobernación de Boyacá para que remitan, “copia íntegra de los actos y contratos financiados con los recursos obtenidos mediante el empréstito, indicando la modalidad de selección empleada, el contratista y supervisor e interventores a cargo, la fase o etapa en la que se encuentran, porcentajes de avance, recursos girados y previstos, así como una relación de los intereses corrientes generados producto de las operaciones de empréstito ejecutadas hasta la fecha”.

Así mismo, le solicita “a la Asamblea del Departamento de Boyacá para que allegue copia de las oposiciones registradas durante el trámite de la Ordenanza, tanto por parte de la ciudadanía como por diputados integrantes de la Asamblea del Departamento de Boyacá”.

El Tribunal Administrativo de Boyacá le dio cinco días contados a partir de la ejecutoria de la providencia para la práctica de dichas pruebas y cumplido ese tiempo se trasladarán a las partes en conflicto, léase el diputado, Carlos Ernesto Torres Aguirre, la gobernación de Boyacá y la Asamblea de Boyacá.