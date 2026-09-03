La Unidad para las Víctimas entregó 660 cartas de indemnización a víctimas del conflicto armado

La Unidad para las Víctimas entrego 660 cartas de indemnización a víctimas del conflicto armado en Nariño

Colombia

La Unidad para las Víctimas realizó la entrega de 660 cartas de indemnización administrativa en Nariño, atendiendo así a las víctimas del conflicto armado y generando grandes avances en la reparación integral de la población afectada, por medio de una inversión mayor a los $6.024 millones.

La indemnización entregada por la entidad responde a una de las medidas establecidas por el Estado para las víctimas del conflicto armado y de esta manera garantizar una restauración individual. Los recursos entregados permiten el desarrollo de las condiciones de vida de las personas, sus necesidades, expectativas y también contribuyen en el desarrollo de sus aspiraciones personales.

Las jornadas de reparación integral se realizaron en diferentes municipios de Nariño como Pasto, Ipiales, Tumaco, Taminango, Policarpa, Barbacoas, Olaya, Herrera, Funes y El Contadero, llevando la iniciativa institucional a las comunidades afectadas, permitir el acceso a las medidas estatales de reparación y seguir avanzando en las acciones dignificantes para quienes han sufrido los impactos del conflicto armado.

El avance de esta medida estatal

En agosto del 2026, se realizó una de las jornadas de indemnización administrativa llevando 113 cartas a Pasto, alcanzando una inversión superior a los $1.094 millones. Además de la proyección de entrega de 257 cartas en municipios como Tumaco, Ricaurte, El Charco e Ipiales.

En las visitas establecidas por la Unidad para las Víctimas, los beneficiarios también recibirán orientación sobre el uso adecuado de los recursos, al promover su inversión en iniciativas que favorezcan el bienestar, la estabilidad económica y el desarrollo familiar.

Del mismo modo, la entidad sigue fortaleciendo su presencia en los territorios, mediante una atención cercana y con enfoque diferencial.

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