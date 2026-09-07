“Una triste equivocación”: Mininterior responde a la Defensoría del Pueblo sobre cuestionamientos

El ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara, calificó como una “triste equivocación” el pronunciamiento de la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, argumentando que sus declaraciones equipararon las acciones del Estado con la crueldad de las bandas narcoterroristas.

La controversia se desató luego de que la defensora del Pueblo advirtiera en sus redes sociales que “el Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel”, instando a mantener los operativos militares frente a grupos ilegales bajo los límites de la Constitución y el respeto a la dignidad humana.

Esto ocurrió en el contexto de cuestionamientos por la exposición de cuerpos de miembros de grupos armados dados de baja en combates.

El jefe de la cartera política insistió en que quieren contar con la Defensoría para “combatir a quienes matan con drones, reclutan niños y ejercen terror y barbarie contra la población”.

“Lamentamos, sin embargo, lo que consideramos una triste equivocación: equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad. Esa equivalencia no corresponde”, puntualizó Rodrigo Lara en X.

Y reseñó: “Colombia está poniendo fin al cinismo de la “Paz Total” , la política que entregó poblaciones enteras, inermes, a la tiranía del terror de los peores criminales del país”.

El ministro aseguró que seguirán haciendo cumplir la ley y pidió que la Defensoría siga haciendo su labor de proteger a las víctimas, tal como lo está haciendo el Gobierno.