Por doble homicidio en Armenia, ofrecen hasta $10 millones de recompensa por información de autores

Armenia

En Armenia ofrecen 10 millones de pesos de recompensa para quien de información sobre los autores del doble homicidio ocurrido en las últimas horas, entre las víctimas hay un menor de 16 años de edad.

Así lo anunció el alcalde de la capital del Quindío, James Padilla García, quien señaló que, frente al doble homicidio registrado en las últimas horas en Armenia, hay una recompensa de hasta $10 millones para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables.

Cortesía Alcaldía de Armenia

En articulación con las autoridades competentes, avanzan las investigaciones para esclarecer estos hechos. Toda información será manejada bajo absoluta reserva.

El comandante de la Policía, coronel Carlos Mario Bustamante, sobre este hecho explicó: “la Policía informa que en el sector del estadio Centenario en la noche del martes 16 de junio sobre las 10 de la noche se presenta un hecho de sangre que afecta la integridad de dos personas. Las personas afectadas corresponden al nombre de Óscar Adolfo Suárez y de un menor de edad llamado Johan Esteban García.

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Y agrego: “Estos hechos de sangre activaron inmediatamente un plan candado. Se llegó la Policía Nacional al sitio, se identificaron las personas por cámaras de seguridad y versiones estamos tratando unos indicios muy fuertes para dar con los responsables, especialmente la moto en el que se movilizaba. Tanto la Policía Nacional como el CTI que asumió los cargos o las investigaciones del hecho están haciendo todas las labores de campo para aclarar este hecho.

El alto oficial puntualizó “Hay que manifestar claramente que el hecho del menor fue un efecto colateral de esta acción que iba directamente relacionada contra la persona mayor de edad. La Policía Nacional sigue la recolección de información, invita a la ciudadanía para que aporte cualquier tipo de información que contribuya a ampliar este proceso investigativo y lo más importante dar claridad a este hecho”

Investigan hallazgo de cuerpo sin vida en La Tebaida

Asimismo, en la mañana del miércoles 17 de junio se recibe una información del hallazgo de un cuerpo sin vida en el sector de la Carrilera, en zona semiurbana del municipio de La Tebaida en el Quindío, será medicina legal que establezca causas de la muerte e identidad.