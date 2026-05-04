La mayoría de los homicidios en Armenia están relacionados con el tráfico de estupefacientes

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Armenia

Una de las mayores problemáticas que vive la capital quindiana son los homicidios que están relacionados en gran parte con ajuste de cuentas por el tráfico de estupefacientes.

Recordemos que este fin de semana de puente festivo de los cinco homicidios registrados en el departamento, tres se registraron en la ciudad lo que aumenta la preocupación por la situación de criminalidad.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez reconoció la complejidad puesto que el fin de semana se presentaron tres ataques sicariales que en su mayoría están relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Fue enfático en afirmar que, en materia de cifras, Armenia registra 48 homicidios en lo corrido de este año que respecto al mismo periodo del año anterior refleja un incremento del 45%.

“Efectivamente se registraron tres hechos sicariales lamentables en la ciudad de Armenia, hechos en su mayoría relacionados con tema de microtráfico. Tengan en cuenta que esta estadística al día de hoy llevamos 48 homicidios, en comparación con el año pasado llevamos un 45% más de homicidios, pero la gran mayoría de homicidios están relacionados con microtráfico", aclaró.

También resaltó que otras de las causas tienen que ver con la falta de convivencia donde las riñas, el consumo de bebidas embriagantes generan hechos de homicidio en la ciudad.

“El segundo elemento que nos está influyendo, tiene que ver con convivencia, temas de alcohol, tema de riñas de personas recicladoras, habitantes de calle o consumo de alcohol que se agreguen con arma blanca, son los dos factores que nos están incidiendo de manera negativa con los homicidios en Armenia", indicó.

Especificó que avanzan en los procesos de intervención para hacerle frente a la problemática de la ciudad.