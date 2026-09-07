“Si llegamos a tener un apagón, es el apagón de Petro”: Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen

Ante una posibilidad de apagón, se ha creado la propuesta de cobros adicionales por exceso de consumo de energía en Colombia, estos se aplican desde el 1 de septiembre de 2026 mediante las medidas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño.

Ante este panorama, en el programa 6AM W de Caracol Radio Julio Sánchez Cristo habló con Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, quien indicó que si hay un apagón en el país es por cuenta de los manejos del gobierno anterior.

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