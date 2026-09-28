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Palabras de De la Espriella “instan a que se produzcan negociaciones”: vicefiscal general

Gilberto Guerrero, vicefiscal general de la Nación, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar sobre la solicitud que hizo el presidente Abelardo de la Espriella a la justicia para que se ofrezcan beneficios judiciales a quienes delaten corrupción en el gobierno de Gustavo Petro.

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“Estas figuras (preacuerdos) constituyen la médula de la construcción del sistema acusatorio, como la colaboración con la justicia y aceptación de cargos a cambio de beneficios en post de evitar que tengamos juicios extensos”, mencionó.

Detalló que, desde el inicio del Gobierno De la Espriella, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha sido insistente en usar mecanismos “de terminación anticipada” para equilibrar el sistema judicial.

“A veces lo chocante que resulta dar beneficios a nuestra cultura jurídica y las dificultades normativas provocan que tengamos un número alto de casos en juicio y muy pocos resueltos por terminaciones anticipadas. Ese es el gran problema en la atrofia judicial”, dijo.

Así las cosas, Guerrero señaló que la declaración del mandatario en su alocución “instan a que se produzcan las negociaciones”.

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“Es un tema que siempre estamos dispuestos a recibir, a promover y a dinamizarlo dentro de la lógica de la investigación penal (…). Siempre es bienvenida la motivación a que los procesos penales se resuelvan por estos medios”, manifestó.

Reveló también que en la Fiscalía han tenido conversaciones “interesantes e ilustrativas” con el ministro de Justicia, Iván Cancino.

“Optar por este camino y encontrar motivaciones como las que dio el presidente vienen bien. El mensaje no solo va dirigido a Fiscalía, sino también a quienes se ven inmersos en procesos judiciales que pueden en algún momento optar por esto”, comentó.

¿Cuántos procesos se definen por colaboraciones?

Expresó que no se pueden entregar números concretos porque son temas que están focalizados en relevancia y connotación en todo el país.

“Lo que sí puedo decir es que vamos creciendo en la idea de implementación de mecanismos de terminación anticipada”, manifestó.

¿Por qué está represado el sistema judicial?

Aclaró que el represamiento del sistema judicial no tiene que ver con el gobierno Petro, sino que cuando llegaron a la Fiscalía encontraron una “enorme congestión” sobre principios de oportunidad que primero tenían que pasar por el despacho del fiscal general para para su aplicación y posterior presentación ante el juez de control de garantías.

“Esa gran congestión no tenía sentido porque la institución no estaba creada para que eso ocurriera” detalló.

Escuche la entrevista completa con el vicefiscal aquí: