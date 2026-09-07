Nuevo rifirrafe entre figuras de la política de Antioquia: Al parecer buscan llegar a la Gobernación

El exalcalde de Envigado, Braulio Espinosa, cuestionó algunas decisiones del gobernador Andrés Julián Rendón, especialmente la posibilidad de implementar la valorización para financiar obras de infraestructura. Según Espinosa, los antioqueños no soportarían más cargas económicas.

”¡Valorización NO! Los antioqueños no aguantan más impuestos. Primero, la Tasa de Seguridad; luego, le menciona al presidente Abelardo que no necesita recursos para el Túnel del Toyo; después, propone endeudar la FLA en más de $700.000 millones, y ahora, la cereza del pastel: cobrarle valorización a los antioqueños en muchos municipios del departamento”, dijo en su cuenta de X.

Inmediatamente, sus declaraciones generaron la respuesta de Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de Medellín y excandidato a la Gobernación, quien cuestionó la postura de Espinosa y su cercanía política con la actual administración departamental.

“Braulio ayudó a elegir a Andrés Julián como gobernador de Antioquia. Guardó silencio mientras Envigado se quedaba con burocracia, proyectos y “mermelada”. Ahora que decidió ser candidato, descubrió que atacarlo sí le resulta rentable. Sean serios y coherentes, hombre. Los antioqueños no son bobos”, dijo el exsecretario.

Este cruce de mensajes vuelve a poner sobre la mesa una disputa que aunque todavía falta tiempo para las elecciones regionales, ya empieza a mostrar movimientos y posibles aspiraciones por la Gobernación de Antioquia.

Con este rifirrafe, al parecer, la carrera hacia 2027 ya comenzó a calentarse en la política antioqueña, especialmente para el puesto de la Gobernación de Antioquia.