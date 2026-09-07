Amenazas y altercado encienden la tensión política en el Concejo de San Mateo

La tensión aumentó en el Concejo de San Mateo luego de que el concejal Giovanni Rodríguez denunciara ante la plenaria haber recibido presuntas amenazas después de realizar un control político a la Secretaría de Hacienda municipal. Según Sandra Pérez, presidenta de la corporación, durante la sesión del 2 de septiembre el concejal presentó un audio en el que, al parecer, la pareja sentimental de la secretaria de Hacienda, Rosa Mercedes Casas, lo amenaza. «...Al parecer el compañero sentimental de la secretaria de Hacienda le da unas amenazas que atentan realmente contra su vida...», afirmó Pérez al explicar lo ocurrido.

La denuncia se produjo después de un debate relacionado con la ejecución presupuestal del municipio. De acuerdo con la presidenta del Concejo, Rodríguez cuestionó una adición cercana a los mil millones de pesos destinada al sector de agua potable y saneamiento básico que, según lo expuesto durante la sesión, no habría sido aprobada por la corporación dentro del presupuesto inicial. «...El concejal Giovanni Rodríguez advierte, pues en el tema de la ejecución presupuestal, una adición de recursos específicamente en el sector de agua potable y saneamiento básico...», explicó Sandra Pérez. La secretaria de Hacienda habría atribuido la situación a un error eléctrico y aseguró que este ya había sido corregido.

El episodio por las presuntas amenazas se sumó a un altercado ocurrido durante la misma sesión entre los concejales Eduwiges Gallo Arias y Domingo Tarazona. La presidenta de la corporación aseguró que se tomarán medidas frente a lo sucedido y que se dará traslado del caso a diferentes instancias. «...Se va a hacer una denuncia ante la Procuraduría para que se adelante una queja formal disciplinaria contra la concejal Eduwiges principalmente...», indicó Pérez, quien además anunció que el caso será remitido a la Comisión de Ética del Concejo.

La mesa directiva también prevé solicitar el acompañamiento de la Fuerza Pública y una evaluación de los niveles de riesgo de los integrantes de la corporación, con especial atención en el concejal que denunció las amenazas. «...Oficiar a la Fuerza Pública para que brinden la seguridad que ellos crean pertinente y hagan las evaluaciones del nivel de riesgo...», señaló la presidenta. Pérez agregó que durante la sesión también se habrían presentado expresiones de confrontación por parte de la concejal involucrada, antes del altercado.

Mientras las autoridades competentes deberán establecer si efectivamente existieron amenazas y agresiones y determinar eventuales responsabilidades, la presidenta del Concejo aseguró que la corporación continuará con sus labores de control político. «...Desde el Concejo de San Mateo seguiremos haciendo un control político responsable y para que nuestros recursos públicos lleguen realmente a satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos...», concluyó Sandra Pérez.