Gobierno evaluará acompañar al coronel (r) Plazas en juicio por caso Urán en la retoma del Palacio

El presidente Abelardo De La Espriella le pidió al canciller Ómar Bula y a la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araujo, evaluar el hecho judicial que enfrenta el coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega y entregar un acompañamiento por parte del Estado, en caso de ser necesario.

Pues mañana un jurado en Florida determinará si el coronel (r) es responsable de la tortura y el asesinato del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, en hechos ocurridos durante la retoma del Palacio de Justicia en el año 1985.

Y es que el presidente asegura a pesar de que la Corte Suprema de Justicia declaró al coronel (r) inocente, después “de una persecución judicial infame y mentirosa que duró años”, el litigio lo persigue por fuera de las fronteras del país.

De esta manera, asegura que si el coronel (r) tiene que enfrentar situaciones jurídicas por cuenta de hechos ocurridos en el ejercicio de su deber y “en defensa de la Patria”, es deber del Estado acompañarlo.

Apoyo a los soldados de la patria

El presidente reitera que los soldados de la Patria no pueden ser dejados a merced del litigio estratégico que tanto daño les hace a las instituciones.

Por lo que en su gobierno, la aproximación a estos hechos no será la de dejar a su suerte a quienes portaron el uniforme de las Fuerzas Armadas.

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