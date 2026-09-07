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07 sep 2026 Actualizado 15:01

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Santa Marta

Detectan presencia de Fragata Portuguesa cerca de las playas de Santa Marta

Autoridades entregan recomendaciones.

Stuart Westmorland

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La Alcaldía de Santa Marta a través de la Secretaría de Salud Distrital confirmó que se ha detectado en playas cercanas a Santa Marta, la presencia de la especie Fragata Portuguesa en playas cercanas a esta capital.

Por esta razón está entregando algunas recomendaciones para evitar que las personas terminen lesionadas con su contacto. La primera de ellas es no tocarla; porque la Fragata Portuguesa puede causar dolor fuerte y lesiones en la piel al entrar en contacto con sus tentáculos.

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Qué hacer si una persona entra en contacto con ella?

•Salga del agua y ayude a la persona a salir de manera segura.

•No frote ni raspe la zona afectada.

•Si quedan tentáculos sobre la piel, retírelos con pinzas, guantes o un objeto rígido, evitando tocarlos directamente.

•Lave la zona solo con agua de mar.

Si tiene vinagre disponible, aplíquelo sobre la zona durante 30 a 60 segundos.

•Coloque una compresa fría para ayudar a disminuir el dolor.

Busque atención médica si el dolor es muy fuerte o si la persona presenta malestar general, dificultad para respirar, mareo, vómito u otros síntomas.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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