Detectan presencia de Fragata Portuguesa cerca de las playas de Santa Marta
Autoridades entregan recomendaciones.
Santa Marta
La Alcaldía de Santa Marta a través de la Secretaría de Salud Distrital confirmó que se ha detectado en playas cercanas a Santa Marta, la presencia de la especie Fragata Portuguesa en playas cercanas a esta capital.
Por esta razón está entregando algunas recomendaciones para evitar que las personas terminen lesionadas con su contacto. La primera de ellas es no tocarla; porque la Fragata Portuguesa puede causar dolor fuerte y lesiones en la piel al entrar en contacto con sus tentáculos.
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Qué hacer si una persona entra en contacto con ella?
•Salga del agua y ayude a la persona a salir de manera segura.
•No frote ni raspe la zona afectada.
•Si quedan tentáculos sobre la piel, retírelos con pinzas, guantes o un objeto rígido, evitando tocarlos directamente.
•Lave la zona solo con agua de mar.
•Si tiene vinagre disponible, aplíquelo sobre la zona durante 30 a 60 segundos.
•Coloque una compresa fría para ayudar a disminuir el dolor.
•Busque atención médica si el dolor es muy fuerte o si la persona presenta malestar general, dificultad para respirar, mareo, vómito u otros síntomas.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...