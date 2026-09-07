Paipa prepara proyectos por $5.000 millones para mejorar vías rurales

El mandatario de Paipa, Germán Ricardo Camacho, indicó que se adelantarán proyectos por $5.000 millones al Invías.

Paipa

El alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho, destacó la reunión que sostuvo con el director del Invías, Juan Camilo Ostos, en la que presentó diferentes proyectos que la Administración Municipal viene estructurando para mejorar la infraestructura vial de la ciudad.

Según el mandatario, el encuentro permitió avanzar en la gestión de recursos para intervenir vías rurales, especialmente mediante la construcción de placas huella. Para ello, el municipio cuenta con diseños, estudios y presupuestos elaborados desde el año anterior.

“Tenemos proyectos listos. Aquí toca ya con el proyecto bajo el brazo, uno no puede ir allá con problemas y con buenas ideas, sino con los proyectos. Nosotros logramos desde el año pasado hacer una consultoría muy importante donde tuvimos los diseños completos”.

Camacho explicó que el municipio cuenta con los diseños de 22 tramos de placas huella, de los cuales inicialmente se buscaría radicar cerca de 12 proyectos ante el Invías, con una inversión estimada en 5.000 millones de pesos.

“Vamos a poder radicar yo creo que unos 12 para un valor aproximado de 5 mil millones, que el doctor Juan Camilo manifestó que lo radicáramos, que había como todavía una opción para poder hacer esa inversión”.

El alcalde señaló que durante la reunión también se revisaron otras iniciativas de infraestructura vial que buscan atender necesidades de las comunidades rurales de Paipa.

Entre los proyectos presentados también está el diseño para intervenir un tramo de aproximadamente500 metros de pavimento en la vereda La Bolsa, cerca de un proyecto que, según el mandatario, no tuvo los resultados esperados en administraciones anteriores.

Camacho aseguró que su Administración asumió el compromiso de buscar una solución para la comunidad y que actualmente ya cuenta con los estudios y diseños necesarios.

“También tenemos un diseño completo de un tramo de pavimento de unos 500 metros en la vereda La Bolsa. Nos comprometimos con la comunidad y también tenemos los diseños”.

El mandatario agradeció la disposición del director de Invías y anunció que la intención es radicar los proyectos durante esta semana, con el objetivo de avanzar hacia la asignación de recursos y la ejecución de las obras.

“Esperamos ya esta semana ojalá podamos radicar estos proyectos que ya los tenemos listos y que pues se concreten esas inversiones y esas intenciones que tiene el Invías para con nosotros”.