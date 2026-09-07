Alcalde de Tunja pedirá que inmueble de la SAE entregado al Gobernador, tenga uso social y no carcel

Tunja

El alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza, anunció que solicitará que un inmueble entregado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) al departamento tenga un uso social, en lugar de ser destinado como centro de detención.

El mandatario explicó que la Administración Municipal analiza alternativas para mejorar las condiciones de las personas que permanecen temporalmente bajo responsabilidad del municipio, y plantea construir un espacio adecuado para su atención en otro sector de la ciudad.

“Más que firmar el convenio con el INPEC es dar dignidad a estas personas que están allá por un rato, por un tiempo, y que son responsabilidad del municipio. Entonces, estamos mirando cómo en este sector es difícil poderlos mantener”.

Acevedo Pedroza señaló que el municipio proyecta instalar carceletas en un lote ubicado detrás de la Casa de la Justicia, donde se buscaría adecuar un espacio que permita atender de manera digna a las personas privadas de la libertad de forma temporal.

“Allá detrás de la Casa de la Justicia tenemos un buen lote, donde vamos a alquilar estas carceletas y vamos a hacer un centro digno para esta gente. Para esto hemos estructurado el otro proyecto”.

Frente al inmueble que había sido mencionado como una posible alternativa para atender esta situación, el alcalde sostuvo que, tras analizarlo con la SAE, considera que sus características se ajustan mejor a programas de carácter social.

El mandatario indicó que su intención es que el predio pueda ser entregado al municipio para desarrollar iniciativas dirigidas a adultos mayores y otras poblaciones que requieren atención especial.

“Realmente esta circunstancia no obedecería para un tema carcelario, obedece para un tema social, y vamos a que verdaderamente se le entregue al municipio, pero para temas sociales”.

Acevedo insistió en que la ciudad debe avanzar simultáneamente en soluciones para la población privada de la libertad y para los sectores más vulnerables.

“Yo sé que hay que dar dignidad a todos, pero hay cosas también que son fundamentales y son importantes que se deben hacer en pro de la población más desprotegida”.

La propuesta del alcalde busca que el inmueble tenga un enfoque social y pueda convertirse en una alternativa para fortalecer los programas de atención a los adultos mayores y otras poblaciones vulnerables de Tunja.