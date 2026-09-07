Gensa destaca plan del Gobierno para garantizar energía durante el Fenómeno de El Niño

El presidente de Gensa indicó que existe un compromiso para agilizar el pago de aproximadamente 18.000 millones de pesos correspondientes a subsidios.

Tunja

El Gobierno Nacional anunció un plan de apoyo financiero para las empresas generadoras de energía, especialmente las termoeléctricas, con el propósito de garantizar su operación durante el Fenómeno de El Niño y responder a la demanda energética del país.

Así lo explicó José William Sepúlveda, presidente de Gensa, quien señaló que uno de los principales componentes de la estrategia es acelerar el pago de recursos que la Nación adeuda a las empresas generadoras por concepto de subsidios.

“El Gobierno ha anunciado todo un plan de apoyo financiero para especialmente las termoeléctricas y para las empresas generadoras del sector, poniéndose al día con el tema de subsidios, que usted sabe que es una fuente de financiamiento al tema de la energía”.

Según Sepúlveda, estos recursos permitirán fortalecer la capacidad financiera de las compañías para garantizar la compra de combustibles, un aspecto fundamental para mantener en funcionamiento las plantas térmicas.

“Se puedan garantizar las compras de combustibles, que son como el elemento fundamental para atender la demanda de energía, porque estas plantas térmicas se espera que estén prendidas por lo que resta del año y al menos el primer trimestre del próximo año”.

El presidente de Gensa indicó que el plan contempla acelerar el saneamiento de las deudas que la Nación mantiene con las generadoras, recursos que ya fueron causados dentro del funcionamiento del sistema eléctrico colombiano.

En el caso de Gensa, indicó que existe un compromiso para agilizar el pago de aproximadamente 18.000 millones de pesos correspondientes a subsidios.

“En el caso, por ejemplo, de Gensa, tuvimos una reunión en la cual se nos van a buscar acelerar unos 18 mil millones de pesos que se nos adeudan por este concepto de subsidios”.

El dirigente también señaló que la estrategia está relacionada con la política del Gobierno Nacional de reactivar sectores como la minería y los hidrocarburos, actividades que, según explicó, también pueden contribuir al abastecimiento energético durante la contingencia.

Gensa mantiene compras de carbón hasta 2030

Frente a la posibilidad de que la termoeléctrica de Paipa incremente su operación por las condiciones climáticas, Sepúlveda aseguró que Gensa no ha suspendido la compra de carbón y que cuenta con contratos vigentes hasta el año 2030.

“Nosotros no hemos dejado de comprar carbón. De hecho, nosotros tenemos contratos de carbón hasta el año 2030 e incluso en los últimos dos meses hemos adelantado nuevas compras de carbón”.

La empresa también busca mantener al día sus compromisos con los proveedores del mineral, con el propósito de garantizar la disponibilidad de combustible para la generación térmica.

“El gran esfuerzo es seguir al día nuestros pagos de carbón, pues para que así los proveedores, de manera tranquila, nos puedan entregar el mineral”.

De esta manera, Gensa espera mantener garantizado el suministro de carbón y la operación de sus plantas, mientras el Gobierno Nacional avanza en las medidas financieras para enfrentar los efectos que pueda generar el Fenómeno de El Niño sobre el sistema energético.