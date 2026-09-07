“Murió como una leyenda”: conmovedor adiós de Juan Guillermo Ríos, contado por su hijo Andrés Ríos

El periodismo colombiano está de luto tras el fallecimiento de Juan Guillermo Ríos, uno de los periodistas más influyentes y recordados del país. En 6AM W con Julio Sánchez Cristo, su hijo Andrés Ríos compartió detalles sobre los últimos momentos de su padre, su trayectoria profesional y sus batallas de salud.

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Según relató, Juan Guillermo Ríos falleció en paz, sin dolor y rodeado del afecto de sus hermanos, hijos y nietos en su natal Medellín, ciudad a la que regresó hace nueve meses tras haber vivido 54 años en Bogotá.

“Murió en medio de aplausos, obviamente de dolor y de llanto, pero nosotros diciéndole al oído (...) que él había cumplido, que ya había ganado, que se iba como un gran ganador”, expresó. El sepelio está previsto en la Parroquia Nuestra Señora de la Consolata del sector de Laureles en Medellín.

Una vida consagrada en las salas de redacción

Juan Guillermo Ríos fue un periodista de tiempo completo “casado con su profesión 24 horas 7 días”. Su hijo mayor recordó cómo creció en las salas de redacción del Noticiero de las 7 y en las jornadas de “6 a 9 a 10”, observando a grandes figuras como Yamid Amat y Hernán Peláez y Julio Sánchez Cristo.

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“Yo me crié en esas salas de redacción, pero, por ejemplo, uno de decir que mi papá me fue a ver jugar fútbol, no, porque no le daba el tiempo o fue a unas entregas de notas. Pero siempre vivía muy pendiente de nosotros y siempre nos escribía cartas; en el cumpleaños, cartas y en esas cartas él recalcaba algo tanto a mí como a mi hermano Sebastián y a mi hermana Saray y ahora último a sus nietos”, añadió.

De acuerdo con su hijo, en ellas les inculcaba que “lo más importante en la vida era no agachar la cabeza ante nada” y que debían “cultivar el intelecto, el leer y el escribir”.

Andrés Ríos comentó que durante los últimos nueve años de vida, Juan Guillermo Ríos fue cuidado en Bogotá por su hijo Sebastián, quien fue como su “ángel de la guarda”.

Explicó con humor que los periodistas de su talla estaban tan comprometidos con el oficio “que no sabían hacer nada más”: “Mi papá no sabía fritar un huevo; se le quemaba una arepa si la ponía”.

Tras haber publicado su libro en 2021, Juan Guillermo Ríos observaba con preocupación la evolución de los medios de comunicación. “Le preocupaba que la reportería se estuviera convirtiendo en una actividad en vía de extinción”, indicó su hijo.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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