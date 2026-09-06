Este domingo 6 de septiembre murió el periodista colombiana Juan Guillermo Ríos, el periodista más destacado de su generación en Colombia.

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¿Quién era Juan Guillermo Ríos?

Juan Guillermo Ríos nació en Medellin en el año 1951. Fue el cuarto de once hermanos.

Estudió en la Universidad de Antioquia y en Bélgica. Fue periodista y presentador de noticias.

Su carrera inició en 1970 en la Caracol Radio, sin embargo fue en la década de 1980 estuvo al frente del Noticiero de Las 7 en el que llegó a tener más del 75% de la audiencia total en televisión.

Trabajó en Televisión Notivisión, en Caracol Televisión, Caracol Radio, Revista Semana y dirigió las emisoras de la Policía Nacional. Fue director de Noticias de Radio Santa Fé.

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Además, fue profesor en la Universidad Sergio Arboleda, fue asesor de comunicaciones de ministros y diversos gobiernos.

Para finales de la década de 1990 logró sobreponerse a un fuerte cáncer que amenazó su vida.