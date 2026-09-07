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07 sep 2026 Actualizado 19:00

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El inesperado incidente que protagonizó el senador Carlos Meisel en un vuelo Barranquilla a Bogotá

El hecho generó un retraso de cerca de 40 minutos en el vuelo, mientras se atendía la situación.

Carlos Meisel, senador del partido Centro Democrático. | Foto: Caracol Radio

Carlos Meisel, senador del partido Centro Democrático. | Foto: Caracol Radio

Carlos Meisel, senador del partido Centro Democrático. | Foto: Caracol Radio
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El senador Carlos Meisel informó que sufrió un accidente durante el vuelo que lo transportaba a Bogotá en la mañana de este lunes, luego de que un termo que llevaba en su morral se cayera cuando intentaba guardarlo en el portamaletas del avión.

Según explicó el congresista en su cuenta de X, el termo golpeó a una mujer que se encontraba sentada en una de las filas de la cabina.

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La pasajera fue atendida por personal de la aerolínea, quienes le tomaron la presión y la revisaron. Meisel señaló que, “gracias a Dios no parece ser nada grave”, aunque manifestó su tristeza por lo ocurrido y ofreció disculpas.

La situación activó los protocolos de la aerolínea y el senador aseguró que permanece pendiente del estado de salud de la pasajera y en contacto con la compañía para conocer su bienestar. También indicó que pidió que le entregaran sus datos personales a la mujer, debido a que, según entiende, por ley la aerolínea no puede entregarle a él los datos de ella.

El incidente generó un retraso de cerca de 40 minutos en el vuelo, mientras se atendía la situación.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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