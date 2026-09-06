Estos son los sectores de Barranquilla y Ponedera que no tendrán luz este lunes, 7 de septiembre

Son diferentes sectores de Barranquilla y el municipio de Ponedera que no tendrán energía este lunes debido a labores de mantenimiento y otros trabajos eléctricos.

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Sin energía en Barranquilla:

Por otra parte, en la calle 79 con la carrera 68, en el barrio Paraíso, en el norte de Barranquilla, se realizarán trabajos menores entre las 8:05 de la mañana y las 5:55 de la tarde.

Mientras tanto, en el circuito Norte 5, se realizarán breves maniobras en La Playa de la siguiente manera: calle 12C con la carrera 8, de 7:50 de la mañana a 8:50 de la mañana; carrera 10 con la calle 13, entre las 9:00 de la mañana y 10:00 de la mañana; calle 15 con la carrera 9, entre las 10:10 de la mañana y 11:10 de la mañana; calle 15 con la carrera 14, entre la 1:00 de la tarde y las 2:00 de la tarde; calle 15 con la carrera 10, entre las 2:20 de la tarde y las 3:20 de la tarde; calle 18 con la carrera 9ª, entre las 3:40 de la tarde y las 4:40 de la tarde; carrera 10 con la calle 11, entre las 5:00 de la tarde y las 6:00 de la tarde.

Sin luz en Ponedera:

Personal especializado de Air-e Intervenida trabajará al interior de la subestación Ponedera este lunes 7 de septiembre, para realizar labores de mantenimiento, por lo cual será necesario suspender el suministro de energía de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en los sectores de: Ponedera, Puerto Giraldo, La Retirada, Martillo, Burrusco, Cascajal, Santa Rita, Giraldito, (Jorge Eliécer Gaitán, Alfonso López, en Ponedera); fincas y sectores en la vía Ponedera – Palmar de Varela.