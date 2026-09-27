Bomberos evacuaron a 256 personas tras incendio en la clínica Santa Mónica de Barranquilla

Una emergencia se registró en las últimas horas en la clínica Santa Mónica, en Barranquilla, en donde un incendio generó una importante concentración de humo y obligó a la evacuación de pacientes, trabajadores y visitantes.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, teniente Edwin Pacheco, informó que siete máquinas de diferentes estaciones fueron desplegadas para atender la emergencia y garantizar la evacuación de las personas que se encontraban en el centro asistencial.

En total, 256 personas fueron evacuadas, entre ellas 95 pacientes, de los cuales 20 permanecían en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, en condiciones críticas de salud. Estos pacientes fueron trasladados a otros centros asistenciales.

El oficial confirmó que, hasta el momento, no se reportan personas fallecidas ni víctimas humanas como consecuencia de la emergencia.

Según el balance preliminar, la conflagración se habría iniciado en el segundo piso, en uno de los espacios utilizados por personal médico para descansar. De acuerdo con la información entregada a los bomberos, los trabajadores se encontraban realizando su ronda cuando detectaron una gran cantidad de humo proveniente de una de estas habitaciones.

Pacheco explicó que la emergencia estuvo principalmente asociada a la presencia de humo, más que a llamas visibles. De manera preliminar, se indicó que el material involucrado podría corresponder a colchonetas y muebles, aunque todavía no existe una hipótesis oficial sobre el origen del incendio.

La clínica permanece suspendida temporalmente mientras se realiza una revisión completa, evacuación del humo y descontaminación de las instalaciones. Las autoridades indicaron que será la investigación, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad, la que permitirá establecer las causas de la emergencia.

Los pacientes fueron recibidos en al menos tres clínicas del sector, mientras la Secretaría Distrital de Salud acompaña el proceso de atención y traslado.