Entregan ayuda humanitaria a familias damnificadas tras incendio en barrio El Bosque de Barranquilla

Alcaldía entrega ayudas humanitarias a familias damnificadas tras incendio que consumió nueve viviendas construidas en madera en El Bosque.

La administración local, a través de funcionarios, realizó una visita técnica de emergencia en el sector de Villa Caracas, en donde se registró el incendio el pasado sábado, dejando a nueve familias damnificadas.

Las autoridades indicaron que las viviendas están ubicadas en una zona clasificada como suelo de protección y con amenaza alta.

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Para atender la conflagración se necesitaron varias máquinas y también la comunidad ayudó al Cuerpo de Bomberos con baldes de agua para controlar las llamas. Así lo indicó Edwin Pacheco, comandante del Cuerpo de Bomberos.

No hubo personas lesionadas, sino solo daños materiales. La Alcaldía indicó que siguen acompañando a las familias verificando sus condiciones.