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07 sep 2026 Actualizado 20:54

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Santander: embalse de Topocoro ha bajado ocho metros y podría afectar la generación de energía

La caída de ocho metros aún no afecta el turismo ni la navegación, pero sí podría limitar la generación de energía si el nivel del embalse sigue bajando.

Embalse de Topocoro, Santander, que cubre energía para alimentar la central hidroeléctrica Hidrosogamoso de Isagen. Foto:

Embalse de Topocoro, Santander, que cubre energía para alimentar la central hidroeléctrica Hidrosogamoso de Isagen. Foto: / Anadolu

Embalse de Topocoro, Santander, que cubre energía para alimentar la central hidroeléctrica Hidrosogamoso de Isagen. Foto:

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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Topocoro ha bajado ocho metros. La reducción del nivel todavía no afecta la navegación ni las actividades turísticas, pero sí pone la atención sobre la cantidad de agua disponible para la generación de energía en la hidroeléctrica de Sogamoso.

El embalse, ubicado en Santander, está cerca de ocho metros por debajo de su cota máxima. La disminución ya se nota en las orillas, donde han quedado descubiertas zonas que normalmente permanecen bajo el agua.

La principal preocupación está en la generación eléctrica. El agua almacenada en Topocoro alimenta la central hidroeléctrica de Sogamoso y, si el nivel continúa bajando, también puede disminuir la cantidad de agua disponible para mover las turbinas.

Por ahora, eso no se traduce en restricciones para las actividades que se realizan en el embalse. Yesid Patiño, operador turístico de Topocoro, explicó que la navegación, los recorridos y los deportes acuáticos continúan con normalidad. Según indicó, en algunos puntos el embalse alcanza profundidades cercanas a los 190 metros.

La reducción del nivel también ha dejado al descubierto zonas y formaciones naturales que permanecían cubiertas por el agua. El seguimiento está ahora en cuánto más puede bajar Topocoro y en qué momento esa reducción podría empezar a limitar la generación de energía de la hidroeléctrica de Sogamoso.

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