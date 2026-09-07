Alcalde de Cubará pide más de un billón de pesos para recuperar la Vía de la Soberanía

La intensa temporada seca que afecta al occidente de Boyacá empieza a dejar consecuencias visibles en los ecosistemas de Otanche. Habitantes de la zona advierten que la Laguna del Ocho, uno de los referentes naturales del municipio, presenta una disminución considerable de su nivel, mientras varias fuentes de agua han reducido sus caudales.

La situación también estaría afectando a la fauna. Rafael Peñaranda, líder social y ambiental de la región, denunció la presencia de peces muertos y la reducción de los ecosistemas que dependen de la laguna. «...La Laguna del Ocho hoy está desapareciendo, pues hay gran mortandad de peces y diferentes ecosistemas que toman el agua de esta laguna hoy están desaparecidos...», afirmó.

Peñaranda señaló que las altas temperaturas y la falta de lluvias han agravado la situación, al punto de obligar a las comunidades a adelantar jornadas para garantizar el suministro de agua en el territorio. También pidió que las autoridades ambientales verifiquen directamente las condiciones de la laguna y el impacto que la sequía está teniendo sobre la fauna.

El llamado de los habitantes es a que se adopten medidas antes de que el deterioro sea irreversible. «...Podemos decir que hay una gran mortandad de peces y del ecosistema que fluía ahí alrededor...», manifestó Peñaranda. La comunidad espera que las autoridades departamentales y ambientales evalúen el estado del cuerpo de agua y determinen las acciones necesarias.