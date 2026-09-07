Empresa privada destinará $4.000 millones a la reconstrucción de espacios educativos en el Valle

Con una inversión de $4 mil millones de pesos, se busca apoyar la recuperación del Valle del Cauca, especialmente de la infraestructura educativa, con el propósito de garantizar espacios seguros y adecuados para los estudiantes afectados por el terremoto.

Los recursos serán aportados por Vatia, cuya junta directiva aprobó esta donación, que será ejecutada durante los próximos cuatro años mediante iniciativas orientadas a la recuperación del departamento.

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“En Vatia creemos que los momentos difíciles exigen acciones concretas. Hoy queremos expresar nuestra solidaridad con las familias que han resultado afectadas y reafirmar nuestro compromiso con el territorio. La educación es la base para la transformación social y por eso hemos decidido enfocar estos recursos en la recuperación de espacios”, señaló Mauricio Montoya Bozzi, Gerente General de la compañía.

Con esta donación, Vatia se suma a los esfuerzos de diferentes sectores privados que están apoyando la recuperación del Valle del Cauca tras la emergencia.

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La compañía cuenta con 28 años de trayectoria en el sector energético. Actualmente, atiende a más de 35 mil clientes en 600 municipios de Colombia y es considerada un aliado estratégico para el desarrollo y la competitividad de los territorios.

Además, Vatia orienta parte de sus acciones al desarrollo sostenible de las regiones, mediante iniciativas relacionadas con el bienestar de sus clientes y las comunidades, así como con el fortalecimiento del tejido social en los territorios donde hace presencia.