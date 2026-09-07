Cali Somos Todos: carrera 5K unirá deporte y solidaridad con los damnificados del terremoto

Cali volverá a encontrarse alrededor del deporte y la solidaridad este domingo 13 de septiembre con la carrera Cali Somos Todos, una 5K que reunirá a cerca de 7.000 personas y que, además de impulsar la reactivación de los eventos deportivos en la ciudad, recogerá materiales de construcción para apoyar a las familias afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto.

La carrera partirá desde Las Trompetas, en la plazoleta Jairo Varela, y tendrá como punto de llegada el Monumento a la Solidaridad, en un recorrido pensado como un mensaje de unidad durante el proceso de recuperación que atraviesa la capital vallecaucana.

La iniciativa es liderada por la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría del Deporte y la Recreación, y tendrá carácter gratuito. Sin embargo, los participantes deberán realizar un aporte solidario para reclamar su PIN de participación.

El centro de acopio estará habilitado en la Unidad Deportiva Alberto Galindo este martes 8 de septiembre, desde las 9:00 de la mañana, y durante el miércoles 9 de septiembre. Allí, quienes quieran participar podrán entregar elementos de construcción y ferretería como tejas, grifos, herramientas y otros materiales que puedan ser utilizados en la reconstrucción de las viviendas afectadas.

El secretario del Deporte y la Recreación, Alexander Camacho, explicó que la carrera busca aprovechar el poder del deporte no solamente para recuperar la actividad física, sino también para contribuir al bienestar emocional y al encuentro entre los caleños después de la emergencia.

“Con el deporte tenemos nosotros la posibilidad de poder sanar a nivel individual, pero también sanar a nivel social”, señaló Camacho, quien además hizo un llamado a los ciudadanos para que el deporte esté acompañado de solidaridad.

La Secretaría de Gestión del Riesgo estará a cargo del proceso de recepción y acopio de los materiales, mientras que la Secretaría de Movilidad acompañará la operación de la carrera y el manejo de las vías durante el recorrido.

Además de representar el regreso de un gran evento deportivo a la ciudad después del sismo, la carrera busca convertir el deporte en una herramienta de apoyo para quienes todavía enfrentan las consecuencias de la emergencia.