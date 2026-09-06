Retiran en Yumbo pancarta que promocionaba servicios de webcam

Una pancarta de gran formato que, según una denuncia ciudadana, estaría relacionada con la promoción de servicios de webcam y podría constituir una incitación a la prostitución, fue retirada de la parte superior de un establecimiento comercial ubicado en el parque Bolívar en el municipio de Yumbo.

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La situación fue dada a conocer por el secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia de Yumbo, Carlos Arango Murgueitio, quien expresó su preocupación por la instalación de la pancarta, ubicada en un espacio público y rodeado por instituciones educativas. Además, señaló que estos avisos podrían ser utilizados para captar mujeres con fines de explotación sexual o trata de personas.

“Desafortunadamente es una valla que incita a la prostitución. Es una valla que dice “Convocatoria abierta a agencia de modelaje webcam. 6 horas de trabajo de lunes a sábado. No necesitas experiencia. Espacio seguro, profesional, 100% discreto.” ¿Cómo es posible que aquí en el municipio de Yumbo, en un parque donde tenemos tránsito de niños, niñas y adolescentes, tenemos a menos de 100 m una institución educativa, a menos de 100 m una iglesia, es concurrido por familias y nos van a colocar un letrero…, “Convocatoria abierta, agencia de modelaje, monetiza en dólares”, enfatizó el funcionario.

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Las autoridades también adelantan las investigaciones correspondientes para establecer quién estaría detrás de la instalación de la pancarta, qué actividad se estaría promocionando y si existe alguna relación con posibles redes ilícitas.

Sobre las razones para retirar el aviso, el secretario de Gobierno de Yumbo señaló: “primero porque es una incitación a la prostitución y segundo porque no cuenta con ningún tipo de permiso del departamento de planeación municipal”.