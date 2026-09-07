Personería de Santa Marta logra medida cautelar para proteger derecho al agua potable en El Pando

Santa Marta

El Tribunal Administrativo del Magdalena accedió a la solicitud de medida cautelar dentro de la acción popular elevada por la Personería Distrital de Santa Marta y ordenó la adopción de medidas concretas para proteger los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas de los habitantes del barrio El Pando.

La decisión judicial establece que ESSMAR E.S.P. deberá adelantar y culminar, en un plazo máximo de cuatro meses, un plan técnico integral para identificar los puntos o focos de contaminación existentes en las redes de acueducto del sector, establecer las causas de las afectaciones y ejecutar las intervenciones necesarias para eliminar las fuentes de contaminación.

La empresa también tendrá que presentar informes semanales al Tribunal sobre el avance de las acciones, detallando los puntos inspeccionados, los focos de contaminación identificados, las causas determinadas, las intervenciones realizadas, los resultados obtenidos y las actividades programadas para la semana siguiente.

Desde el pasado 15 de mayo de 2026, la entidad solicitó a la ESSMAR, adelantar inspecciones técnicas, análisis de laboratorio y acciones inmediatas para determinar las causas de la presunta contaminación, establecer responsabilidades y garantizar el suministro de agua apta para el consumo humano.

Por otro lado, la Personería Distrital de Santa Marta solicitó formalmente la suspensión temporal del cobro de los servicios de acueducto y alcantarillado a los usuarios del sector de El Pando afectados por la presunta mezcla de aguas residuales con el agua potable que llega a sus viviendas.