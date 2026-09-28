Puesto de Mando Unificado, confirma que lluvias dejan siete viviendas destruidas y 29 afectadas en Santa Marta. Foto: Alcaldía de Santa Marta

El fuerte aguacero registrado durante la tarde del sábado dejó afectaciones en distintos sectores de Santa Marta y zonas rurales de la ciudad. De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, siete viviendas resultaron totalmente destruidas y otras 29 registraron pérdida de enseres.

El jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático de Santa Marta, Darío Linero, explicó que la intensidad de las lluvias estuvo marcada por la cantidad de agua registrada en un periodo corto.

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“En dos horas llovió 36,2 milímetros de agua por metro cuadrado. Eso nos lleva a que llovió bastante en tan corto tiempo. La última vez habían caído 56 milímetros, pero en un periodo más extenso”, explicó Linero en diálogo con Caracol Radio.

Las mayores afectaciones se reportaron en sectores como Manzanares, Los Cocos, Los Alpes A y B, Timayuí 1 y 2, Taganga, Pantano y Santa Mónica. En la zona rural también fueron reportadas emergencias en sectores de Minca y Bonda, entre ellos El Boquerón, San Isidro y Los Limones.

Continúa el censo de familias afectadas

Las autoridades aclararon que el balance todavía se encuentra en proceso de consolidación y que durante este lunes continuará el recorrido por las zonas afectadas para identificar nuevos daños en viviendas y familias.

Linero señaló que, una vez termine el censo, se activará la entrega de ayudas humanitarias a las personas afectadas.

“Este proceso no es definitivo. Vamos a seguir haciendo un barrido para mirar qué otras afectaciones hemos podido tener en materia de vivienda y de familias. Una vez tengamos ese resultado iniciaremos las ayudas humanitarias correspondientes”, indicó el funcionario.

Maquinaria amarilla llegará a sectores afectados

Desde las primeras horas del domingo, organismos de socorro y entidades distritales adelantaron labores para retirar árboles, sedimentos y material arrastrado por las lluvias en diferentes puntos de Santa Marta.

Según la Alcaldía, para este lunes está prevista la intervención con maquinaria amarilla en sectores como Taganga, Timayuí y Los Alpes, mientras continúan los trabajos manuales en otros puntos de la ciudad.

Uno de los sectores con mayor acumulación de sedimentos fue Taganga, especialmente en la calle Primera, donde las autoridades preparan el retiro del material de arrastre.

Autoridades mantienen alerta por posibles nuevas lluvias

La Oficina de Gestión del Riesgo advirtió que todavía existe pronóstico de lluvias durante la noche y la madrugada, por lo que pidió a la comunidad extremar las precauciones, especialmente quienes viven cerca de ríos, quebradas o zonas susceptibles a crecientes súbitas.

“Si usted vive cerca al río o a una fuente hídrica, cuando esté lloviendo salga de su casa. No esté cercano a árboles, postes o edificaciones que tengan grietas y tampoco permanezca cerca de los ríos durante las lluvias”, recomendó Darío Linero.

Las autoridades también insistieron en evitar arrojar residuos a las calles, ríos y canales, debido a que estos pueden terminar obstruyendo los sistemas de drenaje y aumentar las afectaciones durante nuevos episodios de lluvia.